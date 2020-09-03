Вторая волна как предчувствие. Будут ли закрывать школы в Петербурге из-за COVID-19

автор фото Алексей Мальгавко/Коммерсантъ

Школы Петербурга с опаской ждут осеннего подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ведь если учеников подкосит COVID-19, то придётся возвращаться к не самому приятному опыту дистанционного обучения. Обратно в онлайн педагоги не хотят, поэтому напоминают родителям — здоровье ребёнка и ваша ответственность.

В некоторых регионах школы уже закрылись на карантин из-за подозрения на коронавирус у учеников в первые дни нового учебного года. 687 образовательных учреждений Петербурга к концу первой рабочей недели сентября остаются в строю.



Механизм действий при выявлении ребёнка с признаками ОРВИ диктует региональное управление Роспотребнадзора. Согласно инструкциям ведомства, в условиях пандемии день в школе начинается с утренних фильтров. Школьников с повышенной температурой к занятиям не допускают. Как пояснили «Фонтанке» в Роспотребнадзоре Петербурга, если во время уроков у ребёнка поднимается температура или начинается кашель, то его из класса отправляют в медицинский кабинет. Врач осматривает ученика и принимает решение — можно ли в таком состоянии оставаться на уроках, информирует родителей. «Если состояние не угрожающее, то родители забирают ребёнка домой и вызывают врача. Если родители не могут забрать и состояние ребенка не очень хорошее, тогда вызываем скорую и увозим в больницу, — описала ход действий врач-педиатр 226-го лицея Фрунзенского района Елена Санникова. — Сейчас будет любое недомогание ребенка рассматриваться особенно. Ни с соплями, ни с кашлем, ни с температурой ребенок в школе не будет находиться».



По словам директора 219-й школы Красносельского района Елены Козловой, в её учреждении перед началом учебного года для родителей провели онлайн-собрание, где «чётко объяснили», что детей с признаками заболеваемости на уроки вести не нужно. «Это мера ответственности взрослых людей — безопасность других участников образовательного процесса. Правильно ребёнка оставить дома, вызвать врача и решить вопрос, — отметила Козлова. — Пока у нас не было такого прецедента. Мы стараемся изо всех сил. Мы хотим учиться в очном режиме, и дети и родители хотят».

Вернуться на занятия выздоровевший ученик сможет только при наличии справки от педиатра. При этом тест на COVID-19 необязателен, и требовать его школы не имеют права.

«Назначать ребёнку обследование [на COVID-19] или не назначать, будет решать участковый педиатр — это их зона ответственности. Школа не в праве требовать справку о ковиде», — прокомментировала главный санитарный врач Северной столицы Наталья Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».



Именно от наличия теста на COVID-19 зависит, изменится ли форма обучения в коллективе, где заболел ученик. В случае положительного результата на двухнедельную дистанционку отправят весь класс. Тест на коронавирус не обязателен для всех «контактных» взрослых и детей, уточнили в Роспотребнадзоре. Обследование необходимо только при ухудшении состояния и соответствующих симптомах, назначает его лечащий врач. В случае если заболел педагог, то его отправляют на больничный.

Высокая заболеваемость гриппом также может прервать учебный процесс. Если более 20% учеников перестают приходить на уроки, то весь класс отправляют на карантин. В марте в петербургских школах отсутствовала почти сотня классов, при этом ни о каком дистанционном обучении речи не шло.

По словам директора 238-й школы в Адмиралтейском районе Тамары Ермиловой, до конца не ясен механизм действий при выявлении заболевшего ребёнка. В каждом отдельном случае будет приниматься индивидуальное решение в зависимости от состояния ученика. Руководитель обращает внимание на то, что на родителях также лежит ответственность.



«Исходя из предыдущего опыта, у ребёнка температура была 38 накануне вечером, мама ему температуру сбила, утром не было температуры, и она его отправила в школу, а через два часа она у него, естественно, поднялась. И тогда родителям говоришь: вы же взрослый человек, вы понимаете, что температура не могла исчезнуть за один вечер, что вы просто её заглушили на какое-то время и привели нам больного ребёнка, а мы сейчас вызываем скорую, — рассказала Ермилова. — Мы проводили родительские собрания онлайн, и я просила умолять родителей: если ребёнок себя плохо чувствует, встал и явно ему не хорошо, он на что-то жалуется, поднялась у него чуть-чуть температура — пожалуйста, не везите ребёнка в школу, вызовите врача».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»