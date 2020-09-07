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07.09.2020 20:56
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«Спутник V» расширяет географию. Премьер Белоруссии привился российской вакциной от коронавируса

Глава правительства Белоруссии Роман Головченко привился от коронавирусной инфекции российским препаратом Центра Гамалеи. Об этом 7 сентября сообщает пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.

По словам Исаевой, «Спутник V» Головченко вкололи ещё на прошлой неделе, после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня», - цитирует РИА «Новости» Исаеву.

О тестировании «Спутник V» на белорусах Путин и Лукашенко договорились 24 августа. Вакцинация пройдёт в рамках третьего этапа испытаний препарата Центра Гамалеи. Ограничиваться только российской разработкой в республике не намерены.

В России действие препарата на себе опробовали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Из симптомов отметили небольшую головную боль и непродолжительную тяжесть.

О пути центра Гамалеи к созданию вакцины от новой коронавирусной инфекции читайте в материале «Фонтанки». Окончание третьей фазы испытания препарата намечено на 1 мая 2021 года.

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Комментарии (2)

BobCat2
Больше чиновникам вкалывайте :) Пусть работают на благо народа. Ещё много есть болезней, которые можно на них тестировать
Brevnault
Земля пузом.
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