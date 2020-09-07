«Спутник V» расширяет географию. Премьер Белоруссии привился российской вакциной от коронавируса

«Чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня», - цитирует РИА «Новости» Исаеву.

По словам Исаевой, «Спутник V» Головченко вкололи ещё на прошлой неделе, после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Глава правительства Белоруссии Роман Головченко привился от коронавирусной инфекции российским препаратом Центра Гамалеи. Об этом 7 сентября сообщает пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.

О тестировании «Спутник V» на белорусах Путин и Лукашенко договорились 24 августа. Вакцинация пройдёт в рамках третьего этапа испытаний препарата Центра Гамалеи. Ограничиваться только российской разработкой в республике не намерены.

В России действие препарата на себе опробовали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Из симптомов отметили небольшую головную боль и непродолжительную тяжесть.

О пути центра Гамалеи к созданию вакцины от новой коронавирусной инфекции читайте в материале «Фонтанки». Окончание третьей фазы испытания препарата намечено на 1 мая 2021 года.