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28.08.2020 14:21
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«Посмотрим и другие». Лукашенко заявил, что Белоруссия не ограничится российской вакциной от коронавируса

Александр Лукашенко прокомментировал появление презентованного Владимиром Путиным препарата от COVID-19 и рассказал о договорённостях по его использованию, которые были достигнуты президентами Белоруссии и России. Однако отметил, что власти рассмотрят разработки и других стран. Об этом 28 августа пишет «БелТА».

«Мне президент Путин пообещал, что первой будет Беларусь, если такое желание будет у нашего руководства. Поэтому беспокоиться не надо. Мы, конечно, не только российскую вакцину попробуем. Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что верит в эффективность российской разработки, и объяснил почему.

«Я ему (Путину) почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку», — сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. По словам главы государства, его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку от COVID-19. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российскую разработку уже готовы купить 27 стан.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Применят свою китайскую. )
***_555
Саша 2 стула.
Алекс99
Здесь я с ним абсолютно солидарен. Я тоже собираюсь смотреть все, которые будут доступны))
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