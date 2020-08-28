«Посмотрим и другие». Лукашенко заявил, что Белоруссия не ограничится российской вакциной от коронавируса

Александр Лукашенко прокомментировал появление презентованного Владимиром Путиным препарата от COVID-19 и рассказал о договорённостях по его использованию, которые были достигнуты президентами Белоруссии и России. Однако отметил, что власти рассмотрят разработки и других стран. Об этом 28 августа пишет «БелТА».



«Мне президент Путин пообещал, что первой будет Беларусь, если такое желание будет у нашего руководства. Поэтому беспокоиться не надо. Мы, конечно, не только российскую вакцину попробуем. Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин», — заявил Лукашенко.