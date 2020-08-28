«Посмотрим и другие». Лукашенко заявил, что Белоруссия не ограничится российской вакциной от коронавируса
Александр Лукашенко прокомментировал появление презентованного Владимиром Путиным препарата от COVID-19 и рассказал о договорённостях по его использованию, которые были достигнуты президентами Белоруссии и России. Однако отметил, что власти рассмотрят разработки и других стран. Об этом 28 августа пишет «БелТА».
«Мне президент Путин пообещал, что первой будет Беларусь, если такое желание будет у нашего руководства. Поэтому беспокоиться не надо. Мы, конечно, не только российскую вакцину попробуем. Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин», — заявил Лукашенко.
Он также добавил, что верит в эффективность российской разработки, и объяснил почему.
«Я ему (Путину) почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку», — сказал Лукашенко.
Президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. По словам главы государства, его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку от COVID-19. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российскую разработку уже готовы купить 27 стан.