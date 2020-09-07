Спасатели выдвинулись на помощь заблудившимся в сочинских горах детям. Забрать их могут на вертолете

Спасатели Кубань-СПАС и конно-кинологического центра МЧС России выдвинулись на помощь воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, которые заблудились в горах в Сочи. Об этом 7 сентября ведомство сообщает в своем Telegram-канале.



В сообщении говорится, что, по информации старшего группы, который ранее вышел на связь, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

К месту нахождения туристов — гора Ацишхо — также может отправиться вертолет Ми-8, этот вопрос прорабатывается МЧС России. В ведомстве уточнили, что группа находится на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. До ближайшего населенного пункта (поселок Красная Поляна) восемь километров.