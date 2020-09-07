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07.09.2020 12:02
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Спасатели выдвинулись на помощь заблудившимся в сочинских горах детям. Забрать их могут на вертолете

Спасатели Кубань-СПАС и конно-кинологического центра МЧС России выдвинулись на помощь воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, которые заблудились в горах в Сочи. Об этом 7 сентября ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что, по информации старшего группы, который ранее вышел на связь, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

К месту нахождения туристов — гора Ацишхо — также может отправиться вертолет Ми-8, этот вопрос прорабатывается МЧС России. В ведомстве уточнили, что группа находится на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. До ближайшего населенного пункта (поселок Красная Поляна) восемь километров.

Незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы, к озеру в районе Роза Пик, и не вернулась. Как выяснилось позднее, дети являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. Пропавшие сами вышли на связь.

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Комментарии (5)

Maxim_Novik
8 км до Красной поляны. И для этого тратить огромные деньги на вертолет?
житель города П.
Так интересно, что случилось? Просто заблудидись? То есть не могут вернуться по тому пути по которому пришли? Я спрашиваю потому что сам ходил в горах, не альпинист а именно как пеший турист, застрять конечно можно, но если сознательно полезешь в непроходимые места. Но предполагается что такие группы заранее должны проложить маршрут. А учетом что там дети - путь должен лежать по тропам и плато.
_sirius_
С удовольствием бы прокатился на вертолете, тем более в таком возрасте - для детей, я думаю, это бесплатно будет. А вот со старших - наверное денюжку попросят...
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