Спасатели выдвинулись на помощь заблудившимся в сочинских горах детям. Забрать их могут на вертолете
Спасатели Кубань-СПАС и конно-кинологического центра МЧС России выдвинулись на помощь воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, которые заблудились в горах в Сочи. Об этом 7 сентября ведомство сообщает в своем Telegram-канале.
В сообщении говорится, что, по информации старшего группы, который ранее вышел на связь, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.
К месту нахождения туристов — гора Ацишхо — также может отправиться вертолет Ми-8, этот вопрос прорабатывается МЧС России. В ведомстве уточнили, что группа находится на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. До ближайшего населенного пункта (поселок Красная Поляна) восемь километров.
Незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы, к озеру в районе Роза Пик, и не вернулась. Как выяснилось позднее, дети являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. Пропавшие сами вышли на связь.