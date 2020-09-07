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07.09.2020 09:32
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Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали за меткий удар на US Open, нокаутировавший судью

Первая ракетками мира Новак Джокович досрочно завершил выступление на US Open, Открытом чемпионате США по теннису. Причина попала на видео, которое активно распространяется по соцсетям 7 сентября.

Джоковича дисквалифицировали за неспортивное поведение на воскресном матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой в Нью-Йорке. Проиграв первый сет, Джокович, не глядя, отправил мяч ракеткой прямо в горло судье. Та упала и начала кашлять. Спортсмен тут же принёс свои извинения и помог пострадавшей подняться. Через некоторое время она смогла самостоятельно покинуть корт. Роковой удар попал на видео.

Организаторы US Open решили лишить Джоковича всех рейтинговых очков и призовых денег, заработанных на турнире.

После случившегося сербский теннисист ещё раз извинился в своём Instagram.

«Вся эта ситуация опечалила и опустошила меня. Организаторы сказали мне, что с линейной судьей все в порядке. Мне очень жаль, что ей пришлось пережить этот стресс. Это было не намеренно», — написал он.

Новак Джокович — один из самых титулованных теннисистов в истории. Он выиграл 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде, в том числе трижды побеждал на US Open. В 2020 году сербского спортсмена преследуют неудачи. Так, летом он заразился коронавирусом на турнире, который сам же и организовал.

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Комментарии (7)

kuk-vasyusha
Вот это бред! Похоже спорт вообще умер
Olegro
хорошо. что не ракеткой пульнул
Денис Самсонов
В каких правилах написано, что теннисист должен смотреть, куда отбрасывает мяч? Америкосы совсем......, их "яжемать" напрямую угрожающую судье в прошлогоднем финале, они даже не оштрафавали.
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