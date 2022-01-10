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Теннисисту Джоковичу разрешили покинуть отель для нелегалов

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Суд Австралии разрешил Новаку Джоковичу выйти из отеля для незаконных мигрантов.

«Первой ракетке мира будет разрешено остаться в Австралии, и ему вернут его паспорт», — приводит 10 января решение суда Fox News.

Судья Энтони Келли постановил, что теннисист теперь может покинуть отель для нелегалов на время судебного слушания. Суд также пришел к выводу, что спортсмен предоставил все необходимые для въезда в страну документы.

Власти Австралии могут принять решение о высылке Джоковича, что приведет к запрету на въезд сроком на три года. Судья Келли наложил запрет на депортацию.

Австралийские власти не разрешили Джоковичу приехать на первый турнир Большого шлема 2022 года — Australian Open — в обход санитарных правил. Согласно правилам, принять участие в Australian Open могут только те теннисисты, кто прошел полную вакцинацию против COVID-19. При этом Джокович, который выступает против обязательной вакцинации спортсменов, отказался предоставлять информацию организаторам.

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Комментарии (3)

shushu
Там эта история еще не закончилась, пока неясно, будет он играть или нет
dedmoroz_5e4d8827384c2
в открытом поединке на корте обыграть Джоковича, первую ракетку мира, саксоанглы никак не могут, а могут только портить воздух вне корта, гадить с визами и прививками и пр. своей любимой дребеденью

надо с этими придурками всё делать зеркально, они сами себя в угол загонят
266456205
Справедливость восторжествовала. Победы Джоковичу! Даже Гитлер принимал афроамериканканцев у себя на олимпиаде в 36 году
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