Теннисисту Джоковичу разрешили покинуть отель для нелегалов

Суд Австралии разрешил Новаку Джоковичу выйти из отеля для незаконных мигрантов.
«Первой ракетке мира будет разрешено остаться в Австралии, и ему вернут его паспорт», — приводит 10 января решение суда Fox News.
Судья Энтони Келли постановил, что теннисист теперь может покинуть отель для нелегалов на время судебного слушания. Суд также пришел к выводу, что спортсмен предоставил все необходимые для въезда в страну документы.
Власти Австралии могут принять решение о высылке Джоковича, что приведет к запрету на въезд сроком на три года. Судья Келли наложил запрет на депортацию.
Австралийские власти не разрешили Джоковичу приехать на первый турнир Большого шлема 2022 года — Australian Open — в обход санитарных правил. Согласно правилам, принять участие в Australian Open могут только те теннисисты, кто прошел полную вакцинацию против COVID-19. При этом Джокович, который выступает против обязательной вакцинации спортсменов, отказался предоставлять информацию организаторам.