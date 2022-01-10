Теннисисту Джоковичу разрешили покинуть отель для нелегалов

Суд Австралии разрешил Новаку Джоковичу выйти из отеля для незаконных мигрантов.



«Первой ракетке мира будет разрешено остаться в Австралии, и ему вернут его паспорт», — приводит 10 января решение суда Fox News.



Судья Энтони Келли постановил, что теннисист теперь может покинуть отель для нелегалов на время судебного слушания. Суд также пришел к выводу, что спортсмен предоставил все необходимые для въезда в страну документы.



Власти Австралии могут принять решение о высылке Джоковича, что приведет к запрету на въезд сроком на три года. Судья Келли наложил запрет на депортацию.

