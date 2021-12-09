Австралия не стала делать исключение для лучшего теннисиста в мире при въезде в страну

Австралийские власти не разрешили первой ракетке мира Новаку Джоковичу приехать на первый турнир «Большого шлема» 2022 года — Australian Open в обход санитарных правил. Как сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в интервью Sky News 9 декабря, на Джоковича будут распространяться «те же правила, как и на любого другого человека, который собирается въехать в Австралию».



«Эти решения принимаются медицинскими работниками и другими официальными лицами, а не политиками», — цитирует Моррисона издание.

