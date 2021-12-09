Австралия не стала делать исключение для лучшего теннисиста в мире при въезде в страну

Австралийские власти не разрешили первой ракетке мира Новаку Джоковичу приехать на первый турнир «Большого шлема» 2022 года — Australian Open в обход санитарных правил. Как сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в интервью Sky News 9 декабря, на Джоковича будут распространяться «те же правила, как и на любого другого человека, который собирается въехать в Австралию».
«Эти решения принимаются медицинскими работниками и другими официальными лицами, а не политиками», — цитирует Моррисона издание.
Согласно правилам, принять участие в Australian Open смогут только те теннисисты, кто прошел полную вакцинацию против COVID-19. При этом Джокович отказывается предоставлять соответствующую информацию организаторам.
«Я не буду раскрывать свой статус, независимо от того, вакцинирован я или нет. Это мое личное дело, и такие вопросы неуместны», — подчеркнул победитель трех последних турниров Australian Open.
Ранее Джокович выступал против обязательной вакцинации спортсменов.
Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года.