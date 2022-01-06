Теннисиста Джоковича выдворяют из Австралии из-за прививки

Австралийские власти отказали сербскому теннисисту Новаку Джоковичу во въезде в Мельбурн для участия в Australian Open. Первую ракетку мира изолировали в аэропорту после перелета и приземления в районе полуночи по местному времени. Об этом 6 января сообщает «Спорт-Экспресс».

Новака Джоковича депортируют из Австралии из-за прививки 💉 Теперь лучший теннисист мира не сможет принять участие в Australian Open? https://t.co/hTmgTkGRx4 pic.twitter.com/hLHKCR6xjb

По данным издания, два дня назад сам Джокович заявил о получении медицинского исключения для участия в Australian Open (турнир пройдет с 17 по 30 января).



Для поездки в Австралию всем иностранным спортсменам необходимо сделать прививку вакциной из утвержденного списка (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China и Bharat Biotech) или получить подтвержденный медотвод.

