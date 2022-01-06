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Теннисиста Джоковича выдворяют из Австралии из-за прививки

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Австралийские власти отказали сербскому теннисисту Новаку Джоковичу во въезде в Мельбурн для участия в Australian Open. Первую ракетку мира изолировали в аэропорту после перелета и приземления в районе полуночи по местному времени. Об этом 6 января сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, два дня назад сам Джокович заявил о получении медицинского исключения для участия в Australian Open (турнир пройдет с 17 по 30 января).

Для поездки в Австралию всем иностранным спортсменам необходимо сделать прививку вакциной из утвержденного списка (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China и Bharat Biotech) или получить подтвержденный медотвод.

На данный момент первая ракетка мира должен покинуть страну в ближайшие сутки. При этом, по сообщениям AFP, Федеральный суд Австралии удовлетворил иск Джоковича и разрешил ему остаться в Мельбурне до понедельника.

Ранее «Фонтанка» писала, что австралийские власти не разрешили первой ракетке мира Новаку Джоковичу приехать на первый турнир Большого шлема 2022 года — Australian Open — в обход санитарных правил. Об этом стало известно еще в начале декабря.

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Комментарии (10)

267035991
3дравствуйте. Помогите, пожалуйста. У меня отравилась собака. 5е сутки ничего не ест. Отвела к ветеринару, сдали анализы- нужны капельницы и дорогие лекарства. А я сама сейчас болею и без работы долгое время. Очень прошу- кто сколько может помогите. Я как найду работу,об.язательно верну, если укажете данные.
Чисто по-человечески помогите,пожалуйста. 4279 3806 3951 2278

Одну капельницу мы уже сделали. Спасибо огромное человеку, если читает это. Но нужны еще
Athair
Ну и где вопли антиваксеров - вашего собрата же обижают. У него еще и QR-код небось спросили, изверги.

Вот ведь недемократичная Австралия - монархия, кстати...
Asus
Нечего блатным делать, не сделал прививку иди домой
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