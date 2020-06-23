Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом во время турнира, который сам и организовал

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) сдал положительный тест на коронавирус. Официальное заявление по этому поводу было опубликовано во вторник, 23 июня, в твиттере журналиста Sportklub Саши Озмо.



«Мы организовали турнир (Adria Tour — прим. ред.) во время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз пройду тест», — заявил Джокович.

