Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом во время турнира, который сам и организовал
Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) сдал положительный тест на коронавирус. Официальное заявление по этому поводу было опубликовано во вторник, 23 июня, в твиттере журналиста Sportklub Саши Озмо.
«Мы организовали турнир (Adria Tour — прим. ред.) во время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз пройду тест», — заявил Джокович.
Также он отметил, что его супруга также сдала положительный тест, а результаты анализов детей пришли отрицательными.
Adria Tour — серия теннисных турниров на Балканах, организованных Джоковичем. Финальная часть соревнований проходила 20-21 июня в Задаре (Хорватия). Сам Новак также принимал в нем участие и дошел до финала, где должен был сыграть с российским теннисистом Андреем Рублевым. Однако перед решающей встречей Джокович сдал положительный тест на коронавирус. После этого другие участники сдали повторные анализы, но пока все они отрицательные. Единственным заболевшим, кроме Джоковича, стал пятилетний мальчик, который присутствовал на матчах в качестве зрителя вместе с родителями.