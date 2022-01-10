Теннисиста Джоковича вновь арестовали и готовят к депортации из Австралии, несмотря на победу в суде

Лучшего теннисиста мира Новака Джоковича снова арестовали в Австралии. Об этом сообщает 10 января журналист Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца теннисиста.



По данным издания The Age, в правительстве признали, что Джокович выиграл дело на основе процессуальной справедливости. При этом правительственные чиновники не верят, что у Новака есть законный медотвод от вакцинации, и на основании этого рассматривают возможность повторного аннулирования визы.



По мнению Аллена Чена из Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI), перенесённый коронавирус никогда не считался достаточным основанием для того, чтобы получить исключение.

