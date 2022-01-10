Теннисиста Джоковича вновь арестовали и готовят к депортации из Австралии, несмотря на победу в суде

Лучшего теннисиста мира Новака Джоковича снова арестовали в Австралии. Об этом сообщает 10 января журналист Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца теннисиста.
По данным издания The Age, в правительстве признали, что Джокович выиграл дело на основе процессуальной справедливости. При этом правительственные чиновники не верят, что у Новака есть законный медотвод от вакцинации, и на основании этого рассматривают возможность повторного аннулирования визы.
По мнению Аллена Чена из Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI), перенесённый коронавирус никогда не считался достаточным основанием для того, чтобы получить исключение.
«Что мы можем сделать сейчас, так это сообщить об этом во всех социальных сетях. Они снова хотят поймать и посадить Новака. В настоящее время мы консультируемся с пиарщиками о следующих шагах. В данный момент Новак со своими адвокатами находится в комнате, где проходили слушания, и обдумывает варианты», — цитирует Джорджа Джоковича, брата Новака, журналист Саша Озмо в своём твиттере.
Австралийские власти не разрешили Джоковичу приехать на первый турнир «Большого шлема» 2022 года — Australian Open — в обход санитарных правил. Согласно правилам, принять участие в Australian Open могут только те теннисисты, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19. При этом Джокович, который выступает против обязательной вакцинации спортсменов, отказался предоставлять информацию организаторам.
Новак Джокович — сербский профессиональный теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде. Считается одним из лучших игроков в истории тенниса. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP. Рекордсмен по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира (7). Победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (сорекордсмен по этому показателю с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем). Занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более 154 млн долларов США.