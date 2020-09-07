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07.09.2020 09:10
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Нерпа Смолячкова задержалась в неволе из-за глаза. Но к взрослой жизни она готова больше, чем Шлиссик

Ещё один питомец Фонда друзей балтийской нерпы отправился в дикую природу. Петербургское зоологи выпустили на волю балтийскую нерпу Смолячкову.

Как сообщает 7 сентября фонд в своём паблике «Спасение тюленей 699–23–99» «ВКонтакте», нерпа, найденная в посёлке Смолячково в марте, задержалась в «детском саду» из-за травмы глаза. У неё была повреждена роговица: возможно, ей случайно досталось когтем от товарищей во время общения или делёжки рыбы. «Разрыв роговицы инфицировался, и никак нам эту бяку победить не удавалось. Пришлось даже впервые за много лет обращаться за сторонней помощью к ветеринарному офтальмологу Олегу Ястребову. Олегу за помощь мы выражаем нашу с нерпой благодарность», — пишут зоологи. В итоге глаз удалось спасти, правда, на роговице остался рубец. Нерпу он не беспокоит, но правым глазом видеть она будет хуже процентов на 30, чем левым. В остальном же животное отлично подготовлено к самостоятельной жизни.

<a href="https://vk.com/sealrescue" class="group_link _">Спасение тюленей 699–23–99</a>&nbsp;/ vk.com/sealrescue
Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com/sealrescue
<a href="https://vk.com/sealrescue" class="group_link _">Спасение тюленей 699–23–99</a>&nbsp;/ vk.com/sealrescue
Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com/sealrescue
<a href="https://vk.com/sealrescue" class="group_link _">Спасение тюленей 699–23–99</a>&nbsp;/ vk.com/sealrescue
Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com/sealrescue
<a href="https://vk.com/sealrescue" class="group_link _">Спасение тюленей 699–23–99</a>&nbsp;/ vk.com/sealrescue
Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com/sealrescue
<a href="https://vk.com/sealrescue" class="group_link _">Спасение тюленей 699–23–99</a>&nbsp;/ vk.com/sealrescue
Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com/sealrescue
<a href="https://vk.com/sealrescue" class="group_link _">Спасение тюленей 699–23–99</a>&nbsp;/ vk.com/sealrescue
Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com/sealrescue

«Желаем Смолячковой долгой счастливой жизни, родить и вырастить побольше маленьких меховых нерпят», — заключают друзья балтийской нерпы. «Фонтанка» присоединяется к этим пожеланиям.

В этом году питомцев у фонда было больше, чем обычно, в первую очередь из-за аномально тёплой зимы. Почти всех уже выпустили. Однако один из малышей, Шлиссик, после неудачного заплыва во взрослую жизнь вернулся в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино, который стал для него домом, как и для Крошика.

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