Ещё один питомец Фонда друзей балтийской нерпы отправился в дикую природу. Петербургское зоологи выпустили на волю балтийскую нерпу Смолячкову.

Как сообщает 7 сентября фонд в своём паблике «Спасение тюленей 699–23–99» «ВКонтакте», нерпа, найденная в посёлке Смолячково в марте, задержалась в «детском саду» из-за травмы глаза. У неё была повреждена роговица: возможно, ей случайно досталось когтем от товарищей во время общения или делёжки рыбы. «Разрыв роговицы инфицировался, и никак нам эту бяку победить не удавалось. Пришлось даже впервые за много лет обращаться за сторонней помощью к ветеринарному офтальмологу Олегу Ястребову. Олегу за помощь мы выражаем нашу с нерпой благодарность», — пишут зоологи. В итоге глаз удалось спасти, правда, на роговице остался рубец. Нерпу он не беспокоит, но правым глазом видеть она будет хуже процентов на 30, чем левым. В остальном же животное отлично подготовлено к самостоятельной жизни.