К «старшему товарищу» отправились самка Морозова, найденная в посёлке имени Морозова, и Шлиссик — тот, который вместо того, чтобы уплыть в море, пошёл знакомиться с пляжниками . «Раньше так сделать не удавалось из-за того, что питомцы быстро покидали центр. Ну а так как у нас в этом году есть подзадержавшиеся, то решили мы поэкспериментировать», — объясняют зоологи в своём паблике «Спасение тюленей 699-23-99» «ВКонтакте».

Новые жизненные обстоятельства заставили поволноваться знаменитого тюленя Крошика, живущего в Центре реабилитации морских млекопитающих в Петербурге. К нему впервые за последние годы, то есть со времён его детства, подселили сородичей. Зачем, он не понял.

Получилась «очень странная группа». Крошик разволновался. В первый день он постоянно выскакивал на берег и тяжело дышал, «но потом вспомнил, что он человек, успокоился и переселился в отдельный маленький бассейн». Там он и остаётся, «отгоняя малявок от себя и всячески подчеркивая свою человеческую сущность». «Складывается впечатление, что он крайне раздосадован своим внешним сходством с дикими зверушками и не понимает, как он оказался с ними в одном положении», — шутят в центре.

Малышам к нему не пробраться. В их бассейне уровень воды опустили так, что на бортик им не вылезти. Крош эту высоту может преодолеть, а они нет.

Шлиссик сначала тоже не оценил переезд и спрятался на берегу среди пластиковых емкостей. Но потом привык, ему даже понравилось. Ну а дикая нерпа Морозова чувствует себя отлично. «Сейчас малыши проходят трёхсуточный марафон, постоянно плавая в воде, и мы не даём им выйти на берег для отдыха. В море они должны быть знакомы с такими ситуациями», — рассказывают «друзья нерп».