Петербургский тюлень Крошик, который уже пять лет живёт с людьми, теперь умеет стоять в воде на своих ластах, как на двух ногах.

«Чтобы ещё больше походить на человека, Крошик научился стоять на задних ластах и даже пытается иногда расхаживать на них по дну. При этом он напоминает морячка в брюках клёш», — рассказал 21 июня Фонд друзей балтийской нерпы.

