Петербургский тюлень Крошик, который уже пять лет живёт с людьми, теперь умеет стоять в воде на своих ластах, как на двух ногах.
«Чтобы ещё больше походить на человека, Крошик научился стоять на задних ластах и даже пытается иногда расхаживать на них по дну. При этом он напоминает морячка в брюках клёш», — рассказал 21 июня Фонд друзей балтийской нерпы.
Истощённый тюленёнок весом всего 4 кг попал в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в 2016 году. После реабилитации его несколько раз пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз Крошик возвращался. Теперь он живёт в центре почти как домашний питомец.