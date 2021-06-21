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Как морячок в брюках клёш. Тюлень Крошик в Петербурге научился стоять на задних ластах

Петербургский тюлень Крошик, который уже пять лет живёт с людьми, теперь умеет стоять в воде на своих ластах, как на двух ногах.

«Чтобы ещё больше походить на человека, Крошик научился стоять на задних ластах и даже пытается иногда расхаживать на них по дну. При этом он напоминает морячка в брюках клёш», — рассказал 21 июня Фонд друзей балтийской нерпы.

Истощённый тюленёнок весом всего 4 кг попал в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в 2016 году. После реабилитации его несколько раз пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз Крошик возвращался. Теперь он живёт в центре почти как домашний питомец.

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