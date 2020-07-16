Очередной выпускной состоялся 15 июля в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих. Отпустить в свободное плавание удалось нерп, которых нашли в однодневном возрасте, и тюленя-инсультника.



О достижениях центра рассказывает Водоканал, на базе которого живут и откармливаются щенки, пока не придет время перебираться в залив. Четверых подопечных отпустили 15 июля в Репино, среди них три нерпы и тюлень. Как рассказали сотрудники центра, две из нерп были найдены этой весной практически сразу после того, как они появились на свет. Если бы их не нашли люди, выжить у них не было бы никаких шансов. Одна из них, по прозвищу Звездочка Ушкова (ее нашли в одноименном поселке Курортного района Петербурга постояльцы пансионата «Звездочка») вызывает у зоозащитников опасения — она пыталась привязаться к людям и есть вероятность, что она вернется в Репино — как раньше Крошик. Нерпа долго не хотела уплывать, но все же предпочла вольную жизнь охотника. Представители центра отмечают, что за время его существования выпустили в залив больше 120 нерп и тюленей, и Крошик, оставшийся у людей, - случай исключительный.