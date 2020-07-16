В залив выпустили трех нерп и тюленя Гыр-Гыр. Когда его нашли, он был наполовину парализован
Очередной выпускной состоялся 15 июля в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих. Отпустить в свободное плавание удалось нерп, которых нашли в однодневном возрасте, и тюленя-инсультника.
О достижениях центра рассказывает Водоканал, на базе которого живут и откармливаются щенки, пока не придет время перебираться в залив. Четверых подопечных отпустили 15 июля в Репино, среди них три нерпы и тюлень. Как рассказали сотрудники центра, две из нерп были найдены этой весной практически сразу после того, как они появились на свет. Если бы их не нашли люди, выжить у них не было бы никаких шансов. Одна из них, по прозвищу Звездочка Ушкова (ее нашли в одноименном поселке Курортного района Петербурга постояльцы пансионата «Звездочка») вызывает у зоозащитников опасения — она пыталась привязаться к людям и есть вероятность, что она вернется в Репино — как раньше Крошик. Нерпа долго не хотела уплывать, но все же предпочла вольную жизнь охотника. Представители центра отмечают, что за время его существования выпустили в залив больше 120 нерп и тюленей, и Крошик, оставшийся у людей, - случай исключительный.
Также выпустили Кокора (назван в честь одноименного острова) и Таркалу (название мыса). Свободу обрел и тюлень Гыр-Гыр. Он получил имя не из топонимических соображений, а потому что пережил инсульт, был парализован и мог произносить только подобные звуки. Отмечается, что он долгое время недоверчиво относился к людям и агрессивно реагировал на лечение. «Но когда пошел на поправку в последние дни реабилитации почти с человеческой благодарностью смотрел на людей, которые помогли ему выжить», - добавили в Центре.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих
Этот сезон выдался особенно тяжелым для Центра, из-за практически полностью отсутствовавшего льда на заливе новорожденные щенки оказывались в воде или же их относило от матери на льдинах. Спасти удалось больше тридцати животных, все они краснокнижные, а кольчатая нерпа и вовсе крайне редкий зверь. Больше двадцати из малышей уже вернулись в дикую природу.