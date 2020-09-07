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07.09.2020 07:13
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В ООН заявили, что Россия и Украина несут ответственность за обеспечение Крыма водой

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», — сказала Тросселл 7 сентября РИА Новости.

По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия «несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма». «Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории», — добавила Тросселл.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ.

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Комментарии (9)

Pilat
О-хо-хо-ХА.
Ну и какие еще могу быть вопросы по ангажированности этой организации?
Это примерно как если бы во время ВОВ, ООН заявила, что за снабжение Блокадного Ленинграда продовольствием ответственность несет Сталин лично, и ни слова о том, что блокаду устроили немцы.
261224401
А эти, как их там, опреснители религия запустить не позволяет? В ОАЭ запустили и все работает, в Израиле - тоже...
OldObyvatel
По международным законом ответственность за подмандатное население несет оккупирующая страна. Причем здесь Украина?
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