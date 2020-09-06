Ефремов готовится получить восемь лет колонии за смертельное ДТП

Актер Михаил Ефремов считает, что его посадят на восемь лет за ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Об этом он заявил в программе «Новые русские сенсации» на НТВ в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым.



«Я думаю, что восемь лет»,— сказал Ефремов.

Разговор, по данным телеканала, состоялся дома у актера перед его выступлением с последним словом в суде.

Приговор Михаилу Ефремову в Пресненском суде Москвы огласят 8 сентября. Перед прениями актёр признал вину, однако, по словам его адвоката, до сих пор не уверен, что сидел за рулём вылетевшего на встречную полосу автомобиля. «Как он может быть уверен, если он ничего не помнит?», — отвечает Пашаев на вопрос ведущего. О том, как менялись заявления Ефремова после аварии, читайте в подборке «Фонтанки».