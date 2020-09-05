На случай эпидемии. Правительство сможет устанавливать предельные цены на лекарства
Правительство России получило право устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия, не включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших, в условиях ЧС или резкого подорожания.
Как поясняется 5 сентября на сайте правительства, новые полномочия у кабмина появились благодаря принятым в марте 2020 года изменениям в федеральный закон. В случае ЧС или угрозы распространения опасного заболевания и при росте цен на 30% и более власти регионов будут направлять заявки с обоснованием своих предложений в Росздравнадзор, а он — в Минздрав. Предельные размеры оптовой и розничной надбавок устанавливаются для каждого региона страны.
Также кабмин сегодня сообщает о том, что на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий, в том числе инвалидов и чернобыльцев, будет направлено ещё более 988 млн рублей. Эта сумма — нераспределённый резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников.
Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, питание и медицинские изделия. Теперь это 886,4 рубля на человека в месяц. Данное решение увеличило бюджетные расходы на социальную помощь в 2020 году более чем на 988 млн рублей.