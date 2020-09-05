На случай эпидемии. Правительство сможет устанавливать предельные цены на лекарства

Правительство России получило право устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия, не включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших, в условиях ЧС или резкого подорожания.



Как поясняется 5 сентября на сайте правительства, новые полномочия у кабмина появились благодаря принятым в марте 2020 года изменениям в федеральный закон. В случае ЧС или угрозы распространения опасного заболевания и при росте цен на 30% и более власти регионов будут направлять заявки с обоснованием своих предложений в Росздравнадзор, а он — в Минздрав. Предельные размеры оптовой и розничной надбавок устанавливаются для каждого региона страны.