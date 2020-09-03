С начала года Смольный демонтировал 12 тысяч незаконных вывесок и дал 8,5 тысяч разрешений на новые
Комитет по печати и взаимодействию со СМИ в январе — августе демонтировал 12 272 незаконные вывески и рекламные конструкции, сообщило ведомство 3 сентября.
В рамках обращений, в том числе через портал «Наш Санкт-Петербург», с начала года было вынесено 11 227 предписаний о демонтаже. Часть заявок накопилась еще с прошлого года. Владельцы незаконных конструкций привлечены к административной ответственности на общую сумму 71,7 млн рублей.
В то же время комитет выдал 8,5 тысяч разрешений на новые вывески и 314 разрешений на рекламные конструкции. Отказы последовали на 4863 и 313 заявок соответственно.
Многие вывески в Петербурге оказались вне закона после того, как в 2017 году были утверждены новые эстетические регламенты. С тех пор бизнес ведет со Смольным борьбу за смягчение требований, но к компромиссу стороны до сих пор не пришли. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».