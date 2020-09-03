«Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая». Ефремов посвятил стихотворение погибшему в ДТП водителю
Обвиняемый в смертельном ДТП в центре столицы актёр Михаил Ефремов посвятил стихотворение погибшему в аварии водителю Сергею Захарову. Он зачитал его в рамках «последнего слова» в Басманном суде Москвы. Полный текст 3 сентября в своем Telegram-канале приводит Baza.
Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Всё, что будет потом, только во имя твое.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоем
Там, где никто не сдаёт и никто не злится.
На том свете нет таких понятий,
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.
Господи, дай мне немного сил,
А Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним.
Увидеть бы его, помолчать.
Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.
Есть на кого оставить тайну.
Оглашение приговора актеру назначено на 8 сентября. Ранее обвинение запросило для него 11 лет колонии, а сам он признал свою вину и выступил с последним словом.
Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца в Москве. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.