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03.09.2020 17:37
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«Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая». Ефремов посвятил стихотворение погибшему в ДТП водителю

Обвиняемый в смертельном ДТП в центре столицы актёр Михаил Ефремов посвятил стихотворение погибшему в аварии водителю Сергею Захарову. Он зачитал его в рамках «последнего слова» в Басманном суде Москвы. Полный текст 3 сентября в своем Telegram-канале приводит Baza.

Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Всё, что будет потом, только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы станем вдвоем

Там, где никто не сдаёт и никто не злится.

На том свете нет таких понятий,

Там у всех, как у тебя, светлые лица,

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил,

А Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Увидеть бы его, помолчать.

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.

Есть на кого оставить тайну.

Оглашение приговора актеру назначено на 8 сентября. Ранее обвинение запросило для него 11 лет колонии, а сам он признал свою вину и выступил с последним словом.

Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца в Москве. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.

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Комментарии (8)

baddancer
С утра я встану с бодуна
Дерябну вмиг стакан вина
И календарь переверну
Я признаю свою вину...
Но почему, но почему
Попал я в эту кутерьму?
На фото я своё взгляну
И вновь признаю я вину...
медведь Дмитрий
Видимо сказали,что за сознанку ,больше снимут ,и точно в дурку не соскочить .. Ну и начались ,раскаяния ,сопли,слюни .
Maxic_84
Он лучше бы отдал семье погибшего млн 20 и извинился. А то стихи то всяко подешевле выходит писать.
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