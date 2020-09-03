«Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая». Ефремов посвятил стихотворение погибшему в ДТП водителю

Обвиняемый в смертельном ДТП в центре столицы актёр Михаил Ефремов посвятил стихотворение погибшему в аварии водителю Сергею Захарову. Он зачитал его в рамках «последнего слова» в Басманном суде Москвы. Полный текст 3 сентября в своем Telegram-канале приводит Baza.



Сергей, мы не были знакомы.



Наше знакомство стало ужасным.



Я был в состоянии алкогольной комы,



А ты погиб совершенно напрасно.



Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,



Всё, что будет потом, только во имя твое.



Я буду молиться, если смогу дотерпеть

