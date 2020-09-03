Представитель потерпевших обратилась в СК из-за угроз адвоката Ефремова. Пашаев обещал с ней «разобраться»
Представитель потерпевших по делу о ДТП с участием Ефремова Анна Бутырина обратилась в Следственный комитет по Москве из-за угроз адвоката актера Эльмана Пашаева в ее адрес. Об этом в своей трансляции с заседания суда 3 сентября сообщает РАПСИ.
«После тех угроз, когда Пашаев говорил, что «он со мной разберётся», я обратилась в Следственный комитет по Москве, поскольку очень серьезно отношусь к данному факту. Прошу суд вынести в отношении Пашаева частное определение», — заявила Бутырина.
Она также напомнила, что «Пашаев был трижды ранее лишен своего статуса, привлекался к уголовной ответственности по ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и был осужден условно по ст. 330 УК РФ («Самоуправство»)».
Ранее Бутырина попросила возбудить уголовное дело против свидетелей защиты Ефремова по 307-й статье УК РФ (заведомо ложные показания).
Обвинение 3 сентября запросило 11 лет колонии для Ефремова, а сам актер признал свою вину.
Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца в Москве. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.