Представитель потерпевших обратилась в СК из-за угроз адвоката Ефремова. Пашаев обещал с ней «разобраться»

Представитель потерпевших по делу о ДТП с участием Ефремова Анна Бутырина обратилась в Следственный комитет по Москве из-за угроз адвоката актера Эльмана Пашаева в ее адрес. Об этом в своей трансляции с заседания суда 3 сентября сообщает РАПСИ.



«После тех угроз, когда Пашаев говорил, что «он со мной разберётся», я обратилась в Следственный комитет по Москве, поскольку очень серьезно отношусь к данному факту. Прошу суд вынести в отношении Пашаева частное определение», — заявила Бутырина.



Она также напомнила, что «Пашаев был трижды ранее лишен своего статуса, привлекался к уголовной ответственности по ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и был осужден условно по ст. 330 УК РФ («Самоуправство»)».

