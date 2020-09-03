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03.09.2020 13:28
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«Левада-центр»: Алексей Навальный занял третье место в списке потенциальных президентов России

Находящийся в коме оппозиционер Алексей Навальный занял третье место в списке политиков, за которых готовы отдать голос россияне на президентских выборах. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает «Левада-центр».

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за Навального проголосовали бы 2% участников исследования независимой социологической службы. За Владимира Путина готовы снова голосовать 40% россиян. На втором месте с результатом 4% оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Фото: levada.ru

При этом доля сторонников Навального и Жириновского среди тех, кто точно готов принять участие в голосовании, практически не меняется — 2% и 5% соответственно. За Путина же готовы отдать голоса 56% россиян, которые не игнорируют выборы, то есть в ближайшие выходные действующий президент мог бы победить в первом туре. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал имеет одинаковые цифры с Зюгановым, Мишустиным, Грудининым и Шойгу — 1%.

Отвечая на эти вопросы, респонденты сами называли фамилии политиков. Голосовать за Путина женщины готовы активнее мужчин — 60% против 50% среди тех, кто готов голосовать.

В то же время в списке политиков, которым россияне «более всего доверяют», Алексей Навальный оказался лишь на седьмом месте. В данном случае респондентам предлагалось назвать 5–6 политиков. Чаще всего граждане РФ вспоминали о доверии Владимиру Путину (33%), Михаилу Мишустину (13%) и Владимиру Жириновскому (12%). На четвёртом месте с показателем 9% оказался министр обороны Сергей Шойгу. На пятом — глава МИД Сергей Лавров (8%). На шестое место попал лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 4%. Аналогичный результат в 4% и у Алексея Навального.

Фото: levada.ru

«Разрыв между численностью готовых голосовать за того, кто уже находится на вершине государственной пирамиды, и всеми остальными кандидатами составляет 10 и более раз. Общественное мнение трезво оценивает авторитарный характер сложившейся за 20 лет правления Путина государственной системы и полностью отдает себе отчет о том, что серьезных претендентов на пост президента нет и быть не может», — комментирует данные исследования директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Опрос проведен 20 — 26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста.

Фото: levada.ru
Фото: levada.ru

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.

2 сентября официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Эту информацию позже лично подтвердила канцлер Ангела Меркель, отметив, что таким образом «кто-то пытался заткнуть ему рот», и потребовав расследования.

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Комментарии (6)

Имплантатор
Да, кома Лёхе не помогла. Был 1 процент раньше, теперь стало 2, то есть в пределах статистической погрешности)
И это при том, что опрос проводил Левада, отнесенный к западным агентам.
Совсем плохи дела у горе-оппозиции.
dragvs
Алексей, выздоравливай, ты нужен стране!
8967
Не помер бы дед до своих очередных перевыборов - старенький ведь.
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