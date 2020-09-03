Находящийся в коме оппозиционер Алексей Навальный занял третье место в списке политиков, за которых готовы отдать голос россияне на президентских выборах. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает «Левада-центр».

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за Навального проголосовали бы 2% участников исследования независимой социологической службы. За Владимира Путина готовы снова голосовать 40% россиян. На втором месте с результатом 4% оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.



Фото: levada.ru

При этом доля сторонников Навального и Жириновского среди тех, кто точно готов принять участие в голосовании, практически не меняется — 2% и 5% соответственно. За Путина же готовы отдать голоса 56% россиян, которые не игнорируют выборы, то есть в ближайшие выходные действующий президент мог бы победить в первом туре. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал имеет одинаковые цифры с Зюгановым, Мишустиным, Грудининым и Шойгу — 1%.



Отвечая на эти вопросы, респонденты сами называли фамилии политиков. Голосовать за Путина женщины готовы активнее мужчин — 60% против 50% среди тех, кто готов голосовать.

В то же время в списке политиков, которым россияне «более всего доверяют», Алексей Навальный оказался лишь на седьмом месте. В данном случае респондентам предлагалось назвать 5–6 политиков. Чаще всего граждане РФ вспоминали о доверии Владимиру Путину (33%), Михаилу Мишустину (13%) и Владимиру Жириновскому (12%). На четвёртом месте с показателем 9% оказался министр обороны Сергей Шойгу. На пятом — глава МИД Сергей Лавров (8%). На шестое место попал лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 4%. Аналогичный результат в 4% и у Алексея Навального.



Фото: levada.ru

«Разрыв между численностью готовых голосовать за того, кто уже находится на вершине государственной пирамиды, и всеми остальными кандидатами составляет 10 и более раз. Общественное мнение трезво оценивает авторитарный характер сложившейся за 20 лет правления Путина государственной системы и полностью отдает себе отчет о том, что серьезных претендентов на пост президента нет и быть не может», — комментирует данные исследования директор «Левада-центра» Лев Гудков.



Опрос проведен 20 — 26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста.

