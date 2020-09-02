«Кто-то пытался заткнуть ему рот». Меркель прокомментировала отравление Навального ядом из группы «Новичок»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением, в рамках которого рассказала о причинах госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также прокомментировала ситуацию от имени властей страны.
«Очевидно, что один из ведущих оппозиционных политиков России был отравлен. Для меня важно осветить нашу позицию. […] Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». В его пробах без сомнения были найдены остатки этого вещества. Стало очевидно, что Навальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заткнуть ему рот, и от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что произошло», — сказала Меркель 2 сентября (цитата по Znak.com).
По ее словам, она уже проинформировала о результатах исследования президента страны, а также подчеркнула, что немецкая сторона ждет разъяснений от России. «С учетом реакции РФ мы примем решение об адекватной реакции на эти события», — добавила канцлер. К ответу российские власти ранее призвало МИД Германии.
Правительство ФРГ сообщило, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. По словам врачей, его состояние по-прежнему остается тяжелым.