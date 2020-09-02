«Кто-то пытался заткнуть ему рот». Меркель прокомментировала отравление Навального ядом из группы «Новичок»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением, в рамках которого рассказала о причинах госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также прокомментировала ситуацию от имени властей страны.



«Очевидно, что один из ведущих оппозиционных политиков России был отравлен. Для меня важно осветить нашу позицию. […] Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». В его пробах без сомнения были найдены остатки этого вещества. Стало очевидно, что Навальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заткнуть ему рот, и от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что произошло», — сказала Меркель 2 сентября (цитата по Znak.com).

