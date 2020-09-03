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03.09.2020 00:04
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Глава Евросовета потребовал от РФ расследовать отравление Навального

Председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального и призвал российские власти к расследованию этого инцидента.

"Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с использованием нервно-паралитического вещества военного образца. Россия должна провести полное расследование, и правосудие должно свершиться", - написал он в твиттере.

Европейский Союз 2 сентября «самым решительным образом» осудил отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального и призвал Россию тщательно расследовать попытку убийства и привлечь виновных к ответственности. Ранее генсек НАТО Йёнс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс проведет консультации с властями ФПГ по этому вопросу.

Днём в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Эту информацию позже лично подтвердила канцлер Ангела Меркель, отметив, что таким образом «кто-то пытался заткнуть ему рот». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. По словам ее врачей, у него была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы», его состояние по-прежнему остается тяжелым.

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Комментарии (9)

Djnyana
это может достаться Детям..(
Djnyana
Ну эт, как.. предложить тем, кто подкинул-засунул Голунову наркоту, - .. расследовать и найти тех, кто бы это мог сделать. Уверен, они бы нашли, тем же способом - очень много таких человек, которые бы ещё и сами в этом признались.. Формальности ЕС соблюдены, но это ни на что не влияет, тем более гопники сказали - у нас свои законы(!), в нашей, типа, среде, мы сами решаем какие у нас законы, и - нефик вмешиваться! ) Да, у кого-то в штанах - потеплело, поэтому и начали сажать.. Быковых, Фургалов, Кумариных.., травить - либералов, убивать - слишком активных, на мой взгляд, это вполне реальная Война, причём, на Нашей Территории! И кто ведёт эту Войну?! Люди, дети которых живут и учатся - в ЕС, ну, Британия недавно чуть отдалилась, не в счёт! так что, всё слишком очевидно, здесь они - стригут Народ, а там - откладывают яйца, опять же, на мой взгляд, результат - очевиден, и он - вовсе не прекрасен, забвение, стыд, позор, и за себя и за свою "нацию", но мы этого можем и не увидеть, тем хуже -
Михаил Азаров
А не пошли бы они лесом собирать подснежники.
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