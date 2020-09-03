Глава Евросовета потребовал от РФ расследовать отравление Навального
Председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального и призвал российские власти к расследованию этого инцидента.
"Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с использованием нервно-паралитического вещества военного образца. Россия должна провести полное расследование, и правосудие должно свершиться", - написал он в твиттере.
I condemn in the strongest possible terms the attempt to silence opposition leader #Navalny with a military grade nerve agent.— Charles Michel (@eucopresident) September 2, 2020
Russia must fully investigate and justice must be served. pic.twitter.com/DHd4YoFYrC
Европейский Союз 2 сентября «самым решительным образом» осудил отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального и призвал Россию тщательно расследовать попытку убийства и привлечь виновных к ответственности. Ранее генсек НАТО Йёнс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс проведет консультации с властями ФПГ по этому вопросу.
Днём в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Эту информацию позже лично подтвердила канцлер Ангела Меркель, отметив, что таким образом «кто-то пытался заткнуть ему рот». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. По словам ее врачей, у него была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы», его состояние по-прежнему остается тяжелым.