Глава Евросовета потребовал от РФ расследовать отравление Навального

Djnyana 03 Сен 2020 в 01:29 03 Сен 2020 в 01:29

Ну эт, как.. предложить тем, кто подкинул-засунул Голунову наркоту, - .. расследовать и найти тех, кто бы это мог сделать. Уверен, они бы нашли, тем же способом - очень много таких человек, которые бы ещё и сами в этом признались.. Формальности ЕС соблюдены, но это ни на что не влияет, тем более гопники сказали - у нас свои законы(!), в нашей, типа, среде, мы сами решаем какие у нас законы, и - нефик вмешиваться! ) Да, у кого-то в штанах - потеплело, поэтому и начали сажать.. Быковых, Фургалов, Кумариных.., травить - либералов, убивать - слишком активных, на мой взгляд, это вполне реальная Война, причём, на Нашей Территории! И кто ведёт эту Войну?! Люди, дети которых живут и учатся - в ЕС, ну, Британия недавно чуть отдалилась, не в счёт! так что, всё слишком очевидно, здесь они - стригут Народ, а там - откладывают яйца, опять же, на мой взгляд, результат - очевиден, и он - вовсе не прекрасен, забвение, стыд, позор, и за себя и за свою "нацию", но мы этого можем и не увидеть, тем хуже -