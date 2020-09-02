Под Петербургом пропал десятилетний мальчик. Его ищут родители, полицейские и добровольцы
Десятилетний мальчик ушел на прогулку с друзьями и пропал под Петербургом. Обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 2 сентября, около десяти вечера к полицейским обратилась жительница Приозерского районе Ленобласти. По ее словам, примерно в пять вечера ее 10-летний сын ушел гулять на детскую площадку с друзьями. Домой он не вернулся.
У пропавшего мальчика светлые и кудрявые волосы, плотное телосложение, рост — 146 сантиметров. Он был одет в толстовку, спортивные штаны и кроссовки, все черного цвета.
Поисками ребенка занимаются сотрудники полиции и добровольцы. Всех, кто располагает какой-либо информацией об его местонахождении, попросили сообщить по телефонам: 8 (813-79) 39-002 либо 102.