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02.09.2020 23:52
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Под Петербургом пропал десятилетний мальчик. Его ищут родители, полицейские и добровольцы

Десятилетний мальчик ушел на прогулку с друзьями и пропал под Петербургом. Обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 2 сентября, около десяти вечера к полицейским обратилась жительница Приозерского районе Ленобласти. По ее словам, примерно в пять вечера ее 10-летний сын ушел гулять на детскую площадку с друзьями. Домой он не вернулся.

У пропавшего мальчика светлые и кудрявые волосы, плотное телосложение, рост — 146 сантиметров. Он был одет в толстовку, спортивные штаны и кроссовки, все черного цвета.

Поисками ребенка занимаются сотрудники полиции и добровольцы. Всех, кто располагает какой-либо информацией об его местонахождении, попросили сообщить по телефонам: 8 (813-79) 39-002 либо 102.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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