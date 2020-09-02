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02.09.2020 21:32
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НАТО тоже интересен Навальный. Столтенберг анонсировал "консультации" в ФРГ по этому вопросу

Вечеров 2 сентября в твиттере енеральный секретарь НАТО заявил о том, что будет консультироваться с ФРГ и другими союзниками "относительно последствий предполагаемого использования боевого вещества" для якобы отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

"Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением "Новичка". Я категорически осуждаю использование нервно-паралитического вещества военного назначения, что делает еще более настоятельной необходимость проведения Россией полного и прозрачного расследования", - написал Йенс Столтенберг.

Ранее в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Эту информацию позже лично подтвердила канцлер Ангела Меркель, отметив, что таким образом «кто-то пытался заткнуть ему рот». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. По словам ее врачей, у него была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы», его состояние по-прежнему остается тяжелым.

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Комментарии (15)

DanStark
Коронавирус - это результат бездумных экспериментов России с Новичком и 5G от Huawei. А Навальный это вскрыл.
prosto262130721
Будь Навальный американским гражданином, его, скорее всего, уже президентом США избрали бы. Причём, даже не выводя из комы.
Ilya9
Нервно паралитическое военное вещество! А "пострадал" от него только Ололоша)), хотя вокруг него куча народа была!))
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