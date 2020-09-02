НАТО тоже интересен Навальный. Столтенберг анонсировал "консультации" в ФРГ по этому вопросу

Вечеров 2 сентября в твиттере енеральный секретарь НАТО заявил о том, что будет консультироваться с ФРГ и другими союзниками "относительно последствий предполагаемого использования боевого вещества" для якобы отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

"Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением "Новичка". Я категорически осуждаю использование нервно-паралитического вещества военного назначения, что делает еще более настоятельной необходимость проведения Россией полного и прозрачного расследования", - написал Йенс Столтенберг.

Ранее в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Эту информацию позже лично подтвердила канцлер Ангела Меркель, отметив, что таким образом «кто-то пытался заткнуть ему рот». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. По словам ее врачей, у него была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы», его состояние по-прежнему остается тяжелым.

