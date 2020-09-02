Заявление Германии про отравление Навального «Новичком» уронило российские биржи
Российские биржевые индексы начали падать после сообщения правительства Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального ядом группы «Новичок».
По данным Московской биржи на 17:40 2 сентября, индекс РТС упал более чем на 3,4%, до 1230 пунктов, индекс Мосбиржи снижается на 0,95% — до 2946,73 пункта. Всё это негативно сказалось на курсе рубля — он слабеет.
Правительство Германии утверждает, что специалисты Бундесвера обнаружили у пациента из РФ следы вещества из группы «Новичок». А вот создатели «Новичка» на 100% не уверены, что Навального отравили именно им.