Российские авиакомпании потеряли в первом полугодии 121 млрд рублей. Тарифы на популярных маршрутах упали на 30%

Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января — июня составил 121 млрд рублей. Об этом 2 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).



Потери связаны со снижением объема перевозок на фоне коронавируса, а также с увеличением цен на керосин, ростом курса валют, к которым привязан лизинг самолетов. «При этом тарифы авиакомпаний на самых востребованных маршрутах за этот период снизились примерно на 30%», — пояснили в АЭВТ.

