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02.09.2020 11:39
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Российские авиакомпании потеряли в первом полугодии 121 млрд рублей. Тарифы на популярных маршрутах упали на 30%

Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января — июня составил 121 млрд рублей. Об этом 2 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Потери связаны со снижением объема перевозок на фоне коронавируса, а также с увеличением цен на керосин, ростом курса валют, к которым привязан лизинг самолетов. «При этом тарифы авиакомпаний на самых востребованных маршрутах за этот период снизились примерно на 30%», — пояснили в АЭВТ.

Ранее АЭВТ оценивала операционный убыток российских авиакомпаний по итогам 2020 года в 300 млрд рублей. Для сравнения: в 2019 году перевозчики потеряли 38 млрд рублей, а в 2018-м — 54 млрд рублей.

Из-за пандемии коронавируса Россия в марте полностью закрыла международные полеты (за исключением вывозных рейсов), с 1 августа началось поэтапное восстановление полетов: сейчас разрешены перелеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.

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