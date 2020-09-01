«Запретите запрещать». Петербургский бизнес просит Мишустина отобрать у Смольного право останавливать работу предприятий для борьбы с коронавирусом
Петербургские предприниматели из сферы услуг и гостеприимства направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину предложения по встрече второй волны коронавируса. Как стало известно «Фонтанке» 1 сентября, обращение (есть в распоряжении редакции) подписали представители двух десятков бизнес-объединений и ассоциаций.
По словам авторов петиции, их беспокоит перспектива введения тотального запрета на работу в случае второй волны COVID-19. От последствий первой волны бизнес не оправился до сих пор, отмечают предприниматели. Если ограничения снова будут введены, 85% предприятий сферы гостеприимства и услуг будут вынуждены прекратить работу.
Авторы обращения предлагают лишить глав регионов права «запрещать осуществление деятельности предприятиям сферы гостеприимства и услуг». По их словам, «нелогичная и необоснованная политика разрешений/запретов» уже спровоцировала многочисленные конфликты между региональными администрациями и предпринимателями регионов. Хотя в том же Петербурге после возобновления деятельности гостиниц и предприятий сферы услуг вспышек заболеваемости коронавирусом не произошло. Равно как и в результате проведения крупных массовых мероприятий.
По мнению предпринимателей, для борьбы с инфекцией логичнее было бы частично останавливать работу «отдельных предприятий, учебных заведений и организаций, в которых будут зафиксированы вспышки», а также вводить строгую самоизоляцию до двух недель для лиц старше 65 лет и групп риска, предусмотрев для них денежные компенсации.
А если уж вводить ограничения для бизнеса, то также компенсировать издержки всем компаниям, «независимо от их размера и юридической организационной формы».
Запреты времен первой волны уронили ВВП страны на 10%, напоминают авторы петиции. «При повторении подобной ситуации добавятся межотраслевые кризисы взаимных неплатежей, массовые увольнения и массовое прекращение деятельности предприятий, чаще всего через банкротство, последствием чего могут стать социальные взрывы», — отмечают они.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что ученые предсказали вторую волну пандемии коронавируса в середине сентября — начале октября и посоветовали чиновникам не слишком рассчитывать на коллективный иммунитет и вакцину. На всякий случай чиновники стали продумывать план новых ограничений, но пока не уверены, покажут ли его бизнесу.
По словам главы комздрава Дмитрия Лисовца, ситуация с заболеваемостью будет примерно понятна к 20 сентября. К этой дате город определится, принимать ли «решения для того, чтобы оградить город от новой волны, либо позволить снять какие-то ограничения».