FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
73.80р87.83р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
01.09.2020 15:24
11
Печать

«Запретите запрещать». Петербургский бизнес просит Мишустина отобрать у Смольного право останавливать работу предприятий для борьбы с коронавирусом

Петербургские предприниматели из сферы услуг и гостеприимства направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину предложения по встрече второй волны коронавируса. Как стало известно «Фонтанке» 1 сентября, обращение (есть в распоряжении редакции) подписали представители двух десятков бизнес-объединений и ассоциаций.

По словам авторов петиции, их беспокоит перспектива введения тотального запрета на работу в случае второй волны COVID-19. От последствий первой волны бизнес не оправился до сих пор, отмечают предприниматели. Если ограничения снова будут введены, 85% предприятий сферы гостеприимства и услуг будут вынуждены прекратить работу.

Авторы обращения предлагают лишить глав регионов права «запрещать осуществление деятельности предприятиям сферы гостеприимства и услуг». По их словам, «нелогичная и необоснованная политика разрешений/запретов» уже спровоцировала многочисленные конфликты между региональными администрациями и предпринимателями регионов. Хотя в том же Петербурге после возобновления деятельности гостиниц и предприятий сферы услуг вспышек заболеваемости коронавирусом не произошло. Равно как и в результате проведения крупных массовых мероприятий.

По мнению предпринимателей, для борьбы с инфекцией логичнее было бы частично останавливать работу «отдельных предприятий, учебных заведений и организаций, в которых будут зафиксированы вспышки», а также вводить строгую самоизоляцию до двух недель для лиц старше 65 лет и групп риска, предусмотрев для них денежные компенсации.

А если уж вводить ограничения для бизнеса, то также компенсировать издержки всем компаниям, «независимо от их размера и юридической организационной формы».

Запреты времен первой волны уронили ВВП страны на 10%, напоминают авторы петиции. «При повторении подобной ситуации добавятся межотраслевые кризисы взаимных неплатежей, массовые увольнения и массовое прекращение деятельности предприятий, чаще всего через банкротство, последствием чего могут стать социальные взрывы», — отмечают они.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что ученые предсказали вторую волну пандемии коронавируса в середине сентября — начале октября и посоветовали чиновникам не слишком рассчитывать на коллективный иммунитет и вакцину. На всякий случай чиновники стали продумывать план новых ограничений, но пока не уверены, покажут ли его бизнесу.

По словам главы комздрава Дмитрия Лисовца, ситуация с заболеваемостью будет примерно понятна к 20 сентября. К этой дате город определится, принимать ли «решения для того, чтобы оградить город от новой волны, либо позволить снять какие-то ограничения».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

165365362
У нас не крепостное право, любой сотрудник, если его не устраивает работодатель, может уволиться, и поменять его на другого работодателя, того, который нравится.

А вот владельцам предприятий и организаций деваться некуда, они альтернативы не имеют никакой. И если у них нет прибыли, а тем паче имеется доп расход в виде аренды и налогов на фоне запрета работать, то это означает только одно - смерть предприятия без вариантов. Вот о том и речь, чтобы забрать у Смольного полномочия на выписку смертного приговора бизнесу. Потому что у нас в руководстве города сидят безмозглые мартышки, у которых в руках граната. Вот ее и надо забрать, чтобы люди не пострадали.
262496371
А у сотрудников организаций спросили вообще? Бизнесу насрать на сотрудников. Они и данные по больным скрывают, и увольнениями грозят, и на удаленку не переводят (хотя в большинстве случаев можно) и в непрерывники себя (через Смольный) записывают, чтоб только прибыли не терять, а на здоровье людей насрать.
Oleg_I
Я в принципе с ними даже согласен. Вы или вводите нормальный карантин, как, например, в Финляндии, или не вводите ничего, как, например, в Швеции. А если пытаться сесть промеж двух стульев то получается то, что и было у нас: несколько сот тысяч переболевших (согласно исследованиям на антитела), рекорды смертности и одновременно серии банкротств.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний