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31.08.2020 19:31
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Число диагностированных случаев COVID-19 в США превысило 6 млн

В США коронавирусную инфекцию с начала пандемии COVID-19 к 31 августа выявили более чем у 6 млн человек. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Всего коронавирус унёс жизнь 183,2 тыс. американцев, 2,1 млн человек победили болезнь.

Штаты лидируют в мире по числу заболевших, на втором месте с большим отрывом — Бразилия (3,9 млн), в тройку самых пострадавших входит и Индия (3,6 млн). Россия — на четвёртой строчке с 992 тысячами заражённых.

Фото: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

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