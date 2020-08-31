Число диагностированных случаев COVID-19 в США превысило 6 млн
В США коронавирусную инфекцию с начала пандемии COVID-19 к 31 августа выявили более чем у 6 млн человек. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Всего коронавирус унёс жизнь 183,2 тыс. американцев, 2,1 млн человек победили болезнь.
Штаты лидируют в мире по числу заболевших, на втором месте с большим отрывом — Бразилия (3,9 млн), в тройку самых пострадавших входит и Индия (3,6 млн). Россия — на четвёртой строчке с 992 тысячами заражённых.