«Фонтанке» 28 августа стали известны подробности аварии, случившейся на Октябрьской накануне, 27-го, около 22:25. Обеими машинами управляли женщины, столкновение было лобовым. По предварительной версии, 41-летняя дама на «Пежо 408» 2012 года выпуска по неустановленной причине выехала на встречную полосу и ударила «Мазду Антезу» 2002 года выпуска, которой управляла 29-летняя женщина.

Автомобилисты в пабликах «Дорожный инспектор» и «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что на этом участке есть колея, и после дождя она заполнилась водой. То есть причиной выезда на встречку могло стать аквапланирование. «Белая «Мазда» км 50 ехала, и от удара ей было не уйти, так как встречку вынесло моментально», — добавляет Ульяна.

В «Пежо» травмы получили три человека, петербуржцы: сама водитель, 46-летний мужчина, сидевший сзади, и его 7-летний сын, который теперь может пропустить линейку для первоклассников 1 сентября. Его доставили в больницу имени Раухфуса с ушибом ноги. Детское кресло в машине после ДТП экстренные службы не нашли.

В «Мазде» пострадали две женщины: водитель и её 59-летняя пассажирка. Они, судя по одинаковой фамилии, родственницы и проживают в посёлке имени Свердлова.