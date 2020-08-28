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28.08.2020 00:53
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В лобовом столкновении на Октябрьской набережной пострадали пятеро, в том числе семилетний ребенок

В ДТП в Невском районе Петербурга вечером 27 августа пострадали пять человек. В отделе пропаганды УГИБДД по городу и области сообщили, что один из них — мальчик семи лет.

Как писала «Фонтанка», возле 70-го дома по Октябрьской набережной столкнулись два автомобиля — один из них, судя по фото с места происшествия и свидетельствам очевидцев, выехал на встречную полосу. В УГИБДД уточнили, что по факту ДТП проводится проверка.

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