Сборная России по художественной гимнастике пропустит чемпионат Европы в Киеве

Сборная России по художественной гимнастике не вошла в число участников чемпионата Европы в Киеве. Об этом в четверг, 27 августа, сообщили в пресс-службе Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Причина отсутствия россиянок в списке команд-участниц не уточняется.

Всего в турнире примут участие около 300 гимнасток из 39 стран.

Чемпионат Европы в Киеве должен пройти с 26 по 29 ноября. Окончательное решение будет принято 28 сентября.

Сборная России на чемпионате Европы в 2019 году выиграла восемь золотых медалей из восьми возможных.