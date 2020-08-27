В половине российских вузов зафиксировали рост среднего балла за ЕГЭ среди абитуриентов

В половине высших учебных заведений России зафиксировали рост среднего балла за ЕГЭ среди абитуриентов 2020 года. Об этом заявил на брифинге глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков 27 августа.



«Предварительный анализ показывает, что более чем в 50 % вузов средний балл ЕГЭ студентов значительно повысился», — цитирует Фалькова «Интерфакс».



Согласно данным ведомства, опубликованным в профильном Telegram-канале «Большая перемена РФ», по литературе средний балл вырос на 4,97, до 60 баллов, по истории — на 4,68, до 51,7, по географии средний балл вырос до 55,3 (плюс 4,62), по профильной математике — до 49,6 (плюс 4,27). Кроме того, на 2,48 увеличился средний балл по ЕГЭ по информатике — до 58,7, по русскому языку — на 2,3, до 69,3, по физике — на 2,13, до 52,4. Средний балл по ЕГЭ по обществознанию составил 54,4 (плюс 1,65), по химии — 54,3 (плюс 0,13).

