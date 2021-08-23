Правило «только одно согласие на зачисление в вуз» для абитуриентов предлагают отменить

Такое предложение на последнем заседании союза ректоров России внёс глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС 23 августа.



«Я предложил на будущий год, скажем, если абитуриент даёт согласие на поступление в тот или иной вуз, сделать, чтобы в уже выбранном вузе, если к тому же абитуриент подал на две или три специальности, 2–3 согласия можно было давать, ранжируя их значимость», — рассказал Демидов.



В 2021 году «вторая волна» поступления в вузы отсутствовала, поступающие могли подавать только одно согласие на зачисление — замену практики необходимости принести в вуз оригиналы документов. Сделать это необходимо до определённого дедлайна, что породило ряд трудностей, о которых писала «Фонтанка».

