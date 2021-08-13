“Получается казино какое-то”. Как абитуриенты сыграли в русскую образовательную рулетку

автор фото Александр Щербак/ТАСС Поделиться Поделиться







Новые правила поступления в вузы с отменой второй волны обернулись для абитуриентов проверкой на готовность к риску и благосклонность Фортуны. Выпускники попали в ситуацию, когда изменить выбор вуза они уже не могут, даже при наличии запасных проходных вариантов, но не получили никаких гарантий зачисления. В итоге и медалисты могут “пролететь” с учебой в этом году, а ребята с более слабыми баллами - попасть за престижные парты.

На сайте Change.org запустили петицию и хэштэг #ПочинитеПрием, который набирает в соцсетях обороты. Подписанты обратились в министерство науки и высшей школы с просьбой изменить новые правила приема в вузы. По мнению тех, кто столкнулся с этим на практике, приемные комиссии и абитуриенты “ведут диалог на языке вероятностей”, поступление превратилось в “русскую образовательную рулетку”, а процесс сравнивают с игрой в музыкальные стулья, где выбывает тот, кто не успел сесть. На момент публикации материала число подписавшихся превысило 4,3 тысячи.



В Петербурге, как и по всей стране, 11 августа завершилось зачисление в вузы на бюджетные места в бакалавриат и специалитет. Об особенностях новых правил, обернувшихся нервотрепкой и разочарованиями для поступающих и их родителей “Фонтанка” рассказывала накануне. Если вкратце: вторую волну поступления отменили, и абитуриенты должны были до 18.00 11 августа подать заявление о согласии на зачисление, отправлять его в два и более учебных заведений нельзя - прямая дорога быть не зачисленным никуда. Но до “дедлайна” его можно было “переложить” в тот вуз и на то направление, где вероятность пройти была более высокой. Возможность сделать это, а также отслеживать шансы на поступление затруднили, а в ряде случаев и вовсе делали невозможными технические неполадки на сайтах вузов. У кого-то платформа работала медленно, не обновлялась, где-то - и вовсе “легла”.

По данным, которые накануне озвучил глава совета ректоров Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов, в городе корректно работали сайты только 75% вузов.



После 11 августа стало проясняться, почему с новыми правилами, по меткому выражению одного из абитуриентов, “получается казино какое-то”. Многим поступающим предстоит сидеть на нервах вплоть до 17 августа, когда должны опубликовать приказы о зачислениях. После дедлайна переподать заявление абитуриент уже не может. Тогда как приемные комиссии все еще продолжают обрабатывать поступающие заявления о согласии на зачисление, в том числе, и те, которые были отправлены обычной почтой. То есть чем ниже место ребенка в рейтинге на текущий момент, тем больше шансов не поступить никуда в этом году.

Недостатки новой системы прекрасно иллюстрирует комментарий одного из абитуриентов: “Не проходил сильно по баллам и по месту в вуз мечты, в итоге за 10 минут до конца перекинул согласие в другой вуз, а спустя сутки после закрытия приёмной комиссии обновили списки, и я узнаю, что многие отозвали согласия после окончания приема, и я бы спокойно прошел”.

Кроме того, из-за проблем с оценкой шансов распространились ситуации, когда абитуриенты с более высокими баллами, не желая рисковать, отправляли согласия в менее престижные вузы, а места в топовых учебных заведениях занимали поступающие с более слабыми результатами. “До сих пор забавно, что кто-то с 270 баллами поступил в МГУ на бюджет”, - написал пользователь по имени Костя. И получил 80 “лайков” в поддержку. Отметим, что максимальное количество - это 400 баллов.



В редакцию обратился отец абитуриента - золотого медалиста из другого региона. Мальчик, по словам его отца, грезил поступлением в Петербург и три года не вылезал из-за компьютера - готовился. Он подал документы в целый ряд вузов города (на 23 направления), но согласие на зачисление утром 11 августа направил в ЛЭТИ. Сайт института работал с перебоями, и обновления происходили раз в несколько часов. В 17.30, за полчаса до дедлайна, списки обновились, и абитуриент значился на 34 месте, бюджетных по этому направлению - всего 44 места. Время обновления стояло 16.34, рассказывает отец. На семейном совете приняли решение отзывать заявление и перенаправить его туда, куда молодой человек точно бы прошел. Но возможности сделать этого технически не было - сайт “висел”. В итоге в опубликованных после часа Х списках он числился 49-м. В Минобрнауки посоветовали отправить письменное обращение. Срок рассмотрения - 30 дней.

“Подавали в Военмех, в ГУАП, в Петра Великого (Политех). В Военмех мы практически везде проходили”, - рассказывает Андрей, отец другого абитуриента ЛЭТИ. На звонки с вопросом об обновлении списков 11 августа кормили “завтраками”, и заверяли, что отзыв согласия - дело 15 минут, потом ситуация поменялась. “Я говорю, отозвать мы за сколько можем? Мне отвечают: мы очень перегружены, вряд ли вы успеете за 2 часа отозвать. Мы уже поняли, что, возможно, в Питер не попадаем. Я кладу трубку, пытаюсь отозвать согласие - сайт лежит. Это было около 17.00 по петербургскому времени.. Мы пролетели с поступлением”, - говорит собеседник.



К слову, попавшие в аналогичную ситуацию выпускники в регионах не сдались и стали оперативно обзванивать свои “проходные” вузы. Если в крупных городах учебные заведения отказывают - правила же! - и предлагают ждать дополнительного набора, то менее известные вузы в отдельных случаях пошли навстречу, как и в ситуации, когда поступающий отправил второе согласие, отозвав первое уже постфактум. Конкретные образовательные учреждения редакция не раскрывает по просьбе собеседников.

“ЕГЭ я сдал на 220 баллов и собирался идти в ЛЭТИ. Самыми приоритетными были направления приборостроение с электротехникой и электроэнергетикой. Согласие подал числа 5 на приборостроение, т.к. конкурс был меньше. 11 числа необходимо было точно знать, куда идти. Данные конкурсных списков обновлялись очень долго, вечером лишь раз в два часа. Я не мог контролировать ситуацию. За час до окончания приема ситуация поменялась - шансы были только на электротехнике, куда я хотел даже больше. Однако к тому времени сайт окончательно упал и переложить согласие, как и зайти в личный кабинет, возможности не было”, - поделился своей историей один из абитуриентов. Он добавил, что, на звонки приемная комиссия не отвечала: “По сути я мог лишь плыть по течению. В итоге с приборостроения меня вытеснили, а на электротехнику я бы прошел. Похожая ситуация с одноклассниками - они тоже подавали в ЛЭТИ, мой друг также остался на приборостроении с 222 баллами и не мог переложить согласие на другой вуз”.



Его “коллега” по несчастью рассказал, что за несколько часов до завершения приемной кампании подал заявление на зачисление в Горный университет. В 17:30 он еще проходил на бюджетное место, был 56 из 69. “Далее сайт перестал обновлять списки, и я не мог оценить конкурсную ситуацию и отозвать свое согласие вовремя. Позвонив в приемную комиссию, я услышал следующее: "Мы ничего точно сказать не можем, сайт не работает, информации о вашем положении в списках нет, если повезёт - пройдете, это лотерея"”, - вспоминает абитуриент. В итоге он оказался 70-ым. “Если бы конкурсная ситуация была видна, то я бы смог отозвать заявление и подать его в другой ВУЗ и пройти на бюджет, но из-за банальной технической части остался ни с чем”, - резюмирует он. По баллам он проходил в ЛЭТИ, в СПБГУТ и в ГУАП. Пока молодой человек направил жалобы в Минобрнауки и Рособрнадзор.

Ответственный секретарь приёмной комиссии, руководитель Центра «Абитуриент» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Кукаев признал, что 11 августа “имели место технические проблемы, вызванные тем, что сервера системы приема, как и во многих других популярных вузах, не справлялись с лавинообразным ростом количества обращений с заявлениями от абитуриентов”. Всего за 11 августа вуз принял более 850 заявлений о согласии и примерно столько же заявлений об отзыве. Это больше, чем за весь период приемной кампании, который продолжался с 18 июня. Спикер обрисовал возможные варианты: идти на очно-заочную форму, прием по которой еще продолжается, на платное обучение или ждать, что места освободятся в случае отказов. Вопрос, считают ли в вузе, что права абитуриентов таким образом были нарушены, спикер оставил без комментария.



Университет им. А.И.Герцена 11 августа принял решение продлить прием согласий на два часа - до 20.00, объявление об этом до сих пор висит на сайте вуза. В пресс-службе учебного заведения “Фонтанке” объяснили, что это было сделано из-за технических трудностей, но их масштаб прокомментировать оперативно затруднились. Однако логично предположить, что количество абитуриентов, которые подали согласие после 18.00 равно числу поступающим из “хвоста” списка, которые автоматически выбыли и таким образом “пролетели” с поступлением, так как подать документы в другое место они уже не могли. Редакция попросила у вуза комментарий: не считают ли в университете, что таким образом нарушили права выбывших.

Кстати, аналогичным образом поступил и Московский энергетический институт, объявление о продлении также сохранилось на сайте МЭИ. “По состоянию на 19.00 я 82 из 93, и уйти не могу. Даже по состоянию на 20.00 я был 82. Но потом смертельное для меня обновление в 22.30 и я оказываюсь 94 из 93. Никуда переподать я не могу, с донаборами ничего не понятно, а “платка” стоит бешеных денег…”, - поделился в обсуждении “В контакте” своей ситуацией один из абитуриентов. В тематическом обсуждении в соцсетях сообщили, что МГПУ продлил прием до 21.00, но найти следы этого объявления на сайте университета не удалось.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова “Фонтанке” рассказали, что первое, что необходимо сделать абитуриентам, попавшим в такую ситуацию, - это направить обращение в Рособрнадзор, а также в прокуратуру. Даже в случае, если надзорное ведомство даст ответ после 17 августа, когда будут опубликованы приказы о зачислении, вуз будет обязан зачислить и абитуриента, чьи права были нарушены. Дальнейший путь для тех, кто готов бороться за свои права, пролегает только в судебной плоскости.

Вывод о нарушении прав абитуриентов можно делать только если нарушены условия, указанные в правилах приема конкретного вуза, комментирует ситуацию старший юрист практики разрешения споров "ССП-Консалт" Ирина Курильская.

“В первую очередь необходимо ознакомиться с правилами приема конкретного вуза. В некоторых вузах заявление о согласие о зачисление может быть подано не только в электронном виде, но также и посредством почтовой связи. В таком случае, мы не можем говорить о нарушении прав абитуриентов, поскольку имеется альтернативный способ подачи документов. Если же правилами установлен только один способ подачи заявления - электронный, тогда нужно отталкиваться от того, имеются ли у абитуриента доказательства того, что при направлении заявления возникла техническая ошибка. Например, сделан ли снимок экрана”, - говорит эксперт. И добавляет, что установить, нарушено ли право абитуриента или нет, можно только в каждом конкретном случае. Юрист посоветовала в случае, если абитуриент и его родители видят признаки нарушения, обратиться в Минобрнауки с соответствующим письмом.

В числе других мест, куда абитуриенты могут отправиться искать правду: аппараты уполномоченных по правам человека и по правам ребенка - как региональные, так и российские. В пресс-службе детского омбудсмена Петербурга Анны Митяниной сообщили, что им пока не поступало ни одного обращения на эту тему.

Редакция также направила запрос в министерство науки и высшей школы (именно это ведомство издало приказ об утверждении порядка приема в вузы) по следующим пунктам: сколько жалоб поступило; кто является ответственным за сложившуюся ситуацию; выдавало ли министерство вузам рекомендации о необходимой мощности платформ; считает ли ведомство, что права абитуриентов были нарушены.

Авторы петиции не только критикуют, но и предлагают чиновникам выход из ситуации, чтобы в следующем году абитуриенты не оказались в аналогичной ситуации. Идея заключается в создании единой системы для всех вузов страны. Абитуриент загружает в систему все документы, а также расставляет вузы и направления, куда он подался по приоритетам. И в случае, если выпускник не поступил в более желанный вуз, система автоматически переводит его в список следующего по приоритетности места, где он был хотел учиться. А в случае отказов от зачисления система точно также автоматически обновляет списки в соответствии с изменившейся ситуацией.

Ирина Корбат, “Фонтанка.ру”

