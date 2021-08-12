FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
73.57р86.35р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Сайты четверти вузов Петербурга в последний день зачисления на бюджет работали с перебоями

Только у 75% вузов Петербурга сайты 11 августа, в день дедлайна подачи абитуриентами согласия о зачислении, работали нормально. Такие данные в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 12 августа привел глава совета ректоров Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов.

«Могу утверждать, что в 75% петербургских вузов, наоборот, сайты работали нормально. Предположим, Горный университет, Архитектурно-строительный, СПбГУ, Университет промышленной технологии и дизайна и так далее», — сказал он.

Демидов добавил, что в тех случаях, когда с сайтами определенных вузов появились сложности, «надо иметь в виду, что конкурс большой, и то что именно на дачу согласия многие ответили именно в последний день, конечно, нагрузка на сайты была запредельная».

«Фонтанка» подробно рассказывала о проблемах поступления абитуриентов в этом году и отправкой согласия о зачислении в вузы в условиях, когда сайты учебных заведений города дали сбой.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний