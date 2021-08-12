Сайты четверти вузов Петербурга в последний день зачисления на бюджет работали с перебоями

Только у 75% вузов Петербурга сайты 11 августа, в день дедлайна подачи абитуриентами согласия о зачислении, работали нормально. Такие данные в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 12 августа привел глава совета ректоров Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов.



«Могу утверждать, что в 75% петербургских вузов, наоборот, сайты работали нормально. Предположим, Горный университет, Архитектурно-строительный, СПбГУ, Университет промышленной технологии и дизайна и так далее», — сказал он.

Демидов добавил, что в тех случаях, когда с сайтами определенных вузов появились сложности, «надо иметь в виду, что конкурс большой, и то что именно на дачу согласия многие ответили именно в последний день, конечно, нагрузка на сайты была запредельная».