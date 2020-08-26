В Петербурге становится на одну неформальную достопримечательность меньше. К концу этого месяца ничего не останется от пользующегося популярностью у горожан и туристов «двора Нельсона» в Петроградском районе.

Посетив дворовую территорию, которую уличный художник Нельсон Искандарян превратил в арт-объект с граффити и инсталляциями, фотокорреспондент «Фонтанки» обнаружил, что там полным ходом идёт обновление фасадов. Активными движениями орудующие кистями и валиками рабочие замазывают однотонной краской яркие рисунки, которые на протяжении многих лет создавали в этом месте неповторимую атмосферу и привлекали множество людей.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Петроградского района Петербурга, работы по перекраске стен начались ещё в конце июля этого года и проводятся на основании обращений местных жителей и предписания ГЖИ. Соответствующая заявка есть на портале «Наш Санкт-Петербург». Её автор — «Михаил Г.» — был немногословен, написав в жалобе лишь «граффити на стене» и добавив их фотографии.

Представители районной администрации добавили, что работы во «дворе Нельсона» продлятся до конца месяца, а за подробностями посоветовали обратиться в МО «Аптекарский остров», который занимается благоустройством придомовой территории. Однако на момент публикации ответа от муниципалов не поступило.

«Фонтанка» также попросила прокомментировать ситуацию вокруг арт-объекта её автора Нельсона Искандаряна. «Они уже практически всё закрасили. Осталось тут буквально… Так что начнём с чистого листа», — сказал он в голосовом сообщении «ВКонтакте», отметив, что телефоном не пользуется, так как «он ему не нужен». На вопрос корреспондента издания, означает ли это, что художник снова раскрасит стены, пришёл следующий ответ:

