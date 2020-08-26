«Двор Нельсона» на Петроградской закрасили однотонной краской. Его создатель: «Истерически смешно от происходящего»
В Петербурге становится на одну неформальную достопримечательность меньше. К концу этого месяца ничего не останется от пользующегося популярностью у горожан и туристов «двора Нельсона» в Петроградском районе.
Посетив дворовую территорию, которую уличный художник Нельсон Искандарян превратил в арт-объект с граффити и инсталляциями, фотокорреспондент «Фонтанки» обнаружил, что там полным ходом идёт обновление фасадов. Активными движениями орудующие кистями и валиками рабочие замазывают однотонной краской яркие рисунки, которые на протяжении многих лет создавали в этом месте неповторимую атмосферу и привлекали множество людей.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Петроградского района Петербурга, работы по перекраске стен начались ещё в конце июля этого года и проводятся на основании обращений местных жителей и предписания ГЖИ. Соответствующая заявка есть на портале «Наш Санкт-Петербург». Её автор — «Михаил Г.» — был немногословен, написав в жалобе лишь «граффити на стене» и добавив их фотографии.
Представители районной администрации добавили, что работы во «дворе Нельсона» продлятся до конца месяца, а за подробностями посоветовали обратиться в МО «Аптекарский остров», который занимается благоустройством придомовой территории. Однако на момент публикации ответа от муниципалов не поступило.
«Фонтанка» также попросила прокомментировать ситуацию вокруг арт-объекта её автора Нельсона Искандаряна. «Они уже практически всё закрасили. Осталось тут буквально… Так что начнём с чистого листа», — сказал он в голосовом сообщении «ВКонтакте», отметив, что телефоном не пользуется, так как «он ему не нужен». На вопрос корреспондента издания, означает ли это, что художник снова раскрасит стены, пришёл следующий ответ:
«Сказать, что я сейчас адекватный, — равно как ничего не сказать. Истерически смешно от происходящего. Тут недавно заходили с экскурсией. Я как будто бы грустил, а когда увидел их печальные выражения лиц… Они мне сочувствовали… У меня истерика какая-то началась. Что будет завтра? Вдруг будет война. А мы все устали… И что нам делать? Как быть? Потому говорить о дне завтрашнем не имею права. Придёт день, будет пища, и мы будем делать всё, что нам заблагорассудится».
Ранее «Фонтанка» писала, что вокруг «двора Нельсона» начался конфликт. Жители домов, образующих пространство, хотели привести двор в порядок, закрасить граффити на фасадах. Кроме того, они обращали внимание на неудобства, связанные с неиссякаемым потоком посетителей, желающих увидеть неформальную достопримечательность.
Было решено провести голосование собственников помещений, по итогам которого принять решение о судьбе арт-объекта. Тем временем с его территории уже начали вывозить отдельные инсталляции. Однако позже стало известно, что собрание не состоялось по причине отсутствия кворума. Вновь за уничтожение «двора Нельсона» взялись летом 2020 года.