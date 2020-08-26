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26.08.2020 10:16
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Одиннадцать белорусов попросили убежища в соседней Литве после президентских выборов

Несмотря на угрозу распространения коронавируса, Литва открыла границы для белорусов, прибывающих по гуманитарным соображениям, после президентских выборов в республике. Об этом сообщает Sputnik 26 августа.

По словам руководителя литовского Департамента миграции Эвелины Гудзинскайте, десять из них обратились с просьбой о предоставлении убежища, уже будучи на границе, а один — находясь непосредственно в Литве. По словам чиновницы, с учетом событий, происходящих в Беларуси сейчас, количество ходатайств небольшое. При этом основание для приезда у всех одно — страх расправы на родине.

«Если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше», — предположила глава Департамента миграции Литвы.

Также Гудзинскайте сообщила, что еще 20 человек прибыли в страну, воспользовавшись гуманитарным исключением.

Прошения о предоставлении убежища буду рассмотрены в срок от нескольких недель до шести месяцев.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко — за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. После в Минске и ряде регионов более двух недель проходят несанкционированные акции протеста не согласных с результатами выборов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек. По последним данным, жертвами стали три человека.

В Литву же приехала и главный оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

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