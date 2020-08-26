Одиннадцать белорусов попросили убежища в соседней Литве после президентских выборов

Несмотря на угрозу распространения коронавируса, Литва открыла границы для белорусов, прибывающих по гуманитарным соображениям, после президентских выборов в республике. Об этом сообщает Sputnik 26 августа.



По словам руководителя литовского Департамента миграции Эвелины Гудзинскайте, десять из них обратились с просьбой о предоставлении убежища, уже будучи на границе, а один — находясь непосредственно в Литве. По словам чиновницы, с учетом событий, происходящих в Беларуси сейчас, количество ходатайств небольшое. При этом основание для приезда у всех одно — страх расправы на родине.

