Напротив Смольного из воды вытащили утопленника

Мужчину в синих брюках и туфлях вытащили из воды напротив здания, где работает правительство Петербурга. По первым данным, смерть насильственной не была.



Тело неустановленного утопленника достали из Невы у дома 64 по Свердловской набережной, стало известно «Фонтанке» 26 августа. По предварительным данным, умер он не из-за нападения неизвестного. Тело увидел прохожий еще до девяти утра накануне, оно находилось в трех метрах от берега.



На вид погибшему около 40 лет, светловолосый мужчина был одет в синие штаны и футболку, на ногах были черные туфли. Личность устанавливается.

