FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
74.51р88.06р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.08.2020 09:58
1
Печать

Напротив Смольного из воды вытащили утопленника

Мужчину в синих брюках и туфлях вытащили из воды напротив здания, где работает правительство Петербурга. По первым данным, смерть насильственной не была.

Тело неустановленного утопленника достали из Невы у дома 64 по Свердловской набережной, стало известно «Фонтанке» 26 августа. По предварительным данным, умер он не из-за нападения неизвестного. Тело увидел прохожий еще до девяти утра накануне, оно находилось в трех метрах от берега.

На вид погибшему около 40 лет, светловолосый мужчина был одет в синие штаны и футболку, на ногах были черные туфли. Личность устанавливается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Андрей Кузьмин
Туфли на каблуках? Тогда меня терзают смутные сомнения...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний