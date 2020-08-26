FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
74.51р88.06р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.08.2020 07:14
1
Печать

В Приморье Mitsubishi Pajero врезался в участников ДТП и загорелся. Пострадали восемь человек, водитель сбежал

В Приморье невнимательный водитель врезался в участников ДТП, которые стояли на дороге. Пострадали восемь человек, среди них инспекторы дорожно-патрульной службы, которые приехали оформлять аварию. Виновник сбежал.

О происшествии в районе 118 км автодороги Раздольное–Хасан 26 августа сообщает краевое управление МВД. Во время работы инспекторов на месте ДТП со стороны поселка Краскино в направлении Славянки ехал Mitsubishi Pajero. Водитель врезался в участников аварии, после чего его внедорожник опрокинулся и загорелся, а сам он с места происшествия скрылся.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

В результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе двое инспекторов. Все они находятся в больнице.

В МВД отметили, что личность водителя Mitsubishi Pajero, ведутся его поиски. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

dragvs
Сбежал значит пор наркотиками был.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний