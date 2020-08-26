В Приморье невнимательный водитель врезался в участников ДТП, которые стояли на дороге. Пострадали восемь человек, среди них инспекторы дорожно-патрульной службы, которые приехали оформлять аварию. Виновник сбежал.



О происшествии в районе 118 км автодороги Раздольное–Хасан 26 августа сообщает краевое управление МВД. Во время работы инспекторов на месте ДТП со стороны поселка Краскино в направлении Славянки ехал Mitsubishi Pajero. Водитель врезался в участников аварии, после чего его внедорожник опрокинулся и загорелся, а сам он с места происшествия скрылся.

