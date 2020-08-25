Суд отменил решение петербургского УФАС по проекту отелей на Смоленке: стратегический инвестор получил землю законно
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил решение петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России о нарушении антимонопольного законодательства при присвоении статуса стратегического инвестора товариществу «Плаза Лотос Груп» (PLG).
В апреле прошлого года ведомство возбудило дело в отношении правительства Петербурга за необоснованное, по мнению УФАС, присвоение статуса стратегического инвестора ООО «Новые территории девелопмент» (входит в товарищество PLG).
В УФАС посчитали, что земельные участки для строительства гостиниц на берегу реки Смоленки предоставлены инвестору без достаточных оснований, то есть без торгов.
В конце 2019 года УФАС потребовало от городских властей отменить постановления о присвоении инвестору особого статуса и выделении ему участков. Этого не произошло, и ведомство возбудило дело против правительства.
В феврале 2020 года Группа PLG подала иск к УФАС в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием отменить решение антимонопольного ведомства.
В итоге на заседании 24 августа суд признал несостоятельными претензии городского УФАС и подтвердил, что постановления городского правительства
«Мы рады возможности продолжить выполнять свои обязательства в рамках реализации стратегического инвестиционного проекта. Также мы помним высказывание Александра Беглова, сделанное в ходе предвыборной кампании, о необходимости компенсации понесенных инвестором убытков (более 350 млн руб.), а также подборе альтернативных земельных участков. Мы, со своей стороны, рассчитываем на этот диалог и ждем инициативы со стороны органов исполнительной власти», — прокомментировала решение суда операционный директор PLG Ольга Смирнова.