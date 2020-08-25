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25.08.2020 13:44
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Суд отменил решение петербургского УФАС по проекту отелей на Смоленке: стратегический инвестор получил землю законно

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил решение петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России о нарушении антимонопольного законодательства при присвоении статуса стратегического инвестора товариществу «Плаза Лотос Груп» (PLG).

В апреле прошлого года ведомство возбудило дело в отношении правительства Петербурга за необоснованное, по мнению УФАС, присвоение статуса стратегического инвестора ООО «Новые территории девелопмент» (входит в товарищество PLG).

В УФАС посчитали, что земельные участки для строительства гостиниц на берегу реки Смоленки предоставлены инвестору без достаточных оснований, то есть без торгов.

В конце 2019 года УФАС потребовало от городских властей отменить постановления о присвоении инвестору особого статуса и выделении ему участков. Этого не произошло, и ведомство возбудило дело против правительства.

В феврале 2020 года Группа PLG подала иск к УФАС в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием отменить решение антимонопольного ведомства.

В итоге на заседании 24 августа суд признал несостоятельными претензии городского УФАС и подтвердил, что постановления городского правительства № 166, № 372, а также № 373 были приняты с соблюдением всех процедур, необходимых для присвоения статуса стратегического инвестора Петербурга.

«Мы рады возможности продолжить выполнять свои обязательства в рамках реализации стратегического инвестиционного проекта. Также мы помним высказывание Александра Беглова, сделанное в ходе предвыборной кампании, о необходимости компенсации понесенных инвестором убытков (более 350 млн руб.), а также подборе альтернативных земельных участков. Мы, со своей стороны, рассчитываем на этот диалог и ждем инициативы со стороны органов исполнительной власти», — прокомментировала решение суда операционный директор PLG Ольга Смирнова.

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