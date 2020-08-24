Московский «Невский экспресс» опаздывает в Петербург. Проблемы застигли поезд между двух столиц

Пассажиры скоростного поезда сообщением Москва — Петербург пожаловались на непредвиденную остановку 24 августа. В пути их задержали технические неполадки.



«Еду в "Невском экспрессе" из Москвы, сломался электровоз, стоим где-то посередине», — сообщил «Фонтанке» один из пассажиров, отметив, что внеплановая остановка произошла незадолго до половины четвёртого вечера.



Поезд 748А отправляется с Ленинградского вокзала в столице в 13:40, на Московский вокзал в Петербург обещает доставить за 4 часа 5 минут. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, в понедельник состав запаздывает по технической причине. Пока «Невский экспресс» выбивается из расписания на полчаса, но должен сократить время опоздания.

