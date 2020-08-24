С потолка на «Дунайской» потекло прямо в день открытия, 3 октября 2019 года. В подземке это связали с халатностью клининговой организации, однако подрядчик по уборке метро свою вину отрицал . Между тем протечки не заканчивались. Подробнее о том, как разные стороны оценивали причины, читайте в материале «Фонтанки».

Открытые в октябре станции Фрунзенского радиуса продолжают доводить до ума. В частности, на новую ступень вышел конфликт вокруг их отделки мозаикой и витражами: «Метрострой» в одностороннем порядке расторг контракт с поставщиком, несмотря на то, что часть изделий на станциях установлена. Дирекция транспортного строительства обратилась в «Ленметрогипротранс» с предложением изменить контракт и согласовать новые технические решения, однако проектный институт не увидел для этого оснований.



По схожему сценарию развивается судьба и других станций, открытых спешно к чемпионату мира по футболу. Уже после открытия на них обнаружили более тысячи недоделок, начались протечки, а со стен стала отваливаться облицовочная плитка. Все это также по гарантии исправляет «Метрострой». В частности, работы продолжаются на бывшей станции «Новокрестовская», которая теперь переименована в «Зенит».

