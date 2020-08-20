Нет уж, мозаика так мозаика. Проектировщик Фрунзенского радиуса отказался от полумер на скандальных станциях

По данным «Фонтанки», позиция ЛМГТ изложена в письме на имя замглавы дирекции транспортного строительства Дмитрия Васильева. В нем говорится, что часть работ, которые выполнялись по временной схеме, надо переделывать; но в конечном итоге они должны соответствовать проектным решениям в соответствии с документацией «Ленметрогипротранса». Именно на этих условиях ЛМГТ давал предпусковые согласования по станциям.

«Ленметрогипротранс» не видит причин менять изначальный проект станций Фрунзенского радиуса, где в отделке были предусмотрены мозаика и витражи. «Метрострой» и Смольный просили рассмотреть такой вариант, ссылаясь на брак в работах.

Эту позицию «Фонтанке» подтвердил и генеральный директор проектного института Владимир Маслак. По его словам, он не видит оснований менять проект по станциям, которые введены почти год назад.



«Фонтанка» подробно описывала коллизию вокруг отделки трех новых станций фиолетовой линии. Из-за конфликта «Метростроя» с поставщиком ООО «Тесер» работы задержались; в итоге на станциях установлены не все мозаичные и витражные элементы, предусмотренные проектом. Кроме того, часть изделий на «Проспекте Славы» «Метрострой» заменил на триплекс, ссылаясь на брак.



Спустя почти год после ввода станций «Метрострой» уведомил «Тесер» о том, что разрывает с ним контракт в одностороннем порядке и требует вернуть почти весь аванс — 70 млн рублей. При этом генподрядчик утверждает, что поставщик вообще не выполнил никаких работ — даже по тем изделиям, которые совершенно точно нашли свое место на станциях. Одновременно «Метрострой» через дирекцию транспортного строительства обратился к ЛМГТ с просьбой изменить проект: использовать на «Дунайской» глазурованную керамику, на «Шушарах» витражное панно в смешанной авторской технике, а на «Проспекте Славы» — ультрафиолетовую печать на закаленном стекле. Это бы позволило не ждать от «Тесера» поставки тех изделий, которые, по данным компании, изготовлены, но хранятся на складах. Исключение составляет панно «Гонки» для станции «Шушары» — оно существует только в картоне.

