В цветах «Зенита» есть зеленый. Метрополитен показал, как от «Новокрестовской» не остается и следа
«Петербургский метрополитен» показал видео работ по смене информационных указателей в подземке. Место «Новокрестовской» на зеленой линии занимает «Зенит».
Судя по видео, меняются носители как в поездах, так и на станциях; кроме того, по данным «Фонтанки», перезаписываются фрагменты звукового информирования пассажиров. Ранее сообщалось, что, по соглашению между метрополитеном и футбольным клубом, работы должны быть завершены 30 сентября, их стоимость «Зенит» возместит подземке. В Едином государственном реестре недвижимости станция «Новокрестовская» переименована в «Зенит» с 14 августа.
Принципиальное решение Топонимическая комиссия приняла 10 июля. Комитет по культуре подготовил проект постановления о переименовании станции, однако Юридический комитет администрации губернатора его не согласовал, ссылаясь на отсутствие у Смольного таких полномочий, что не помешало внести изменения в ЕГРН.