Палящее солнце и горячительные напитки загнали молодого петербуржца в Финский залив. На берег он не вернулся

Несмотря на то, что купальный сезон уже подошёл к концу, жаркая погода всё ещё толкает петербуржцев в объятия прохладных волн. Выбраться из них удаётся не всем.



Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне спасатели достали из Финского залива тело молодого мужчины. Он вместе с друзьями отдыхал на пляже «Ласковый» в посёлке Солнечное. С собой у компании был алкоголь. Аномально палящее августовское солнце и горячительные напитки загнали выпившего в воду.



В последний раз погибшего видела его юная приятельница, с которой он отправился купаться. По её словам, некоторое время она наблюдала его плывущим рядом, а затем внезапно потеряла из виду. О случившемся девушка сообщила в экстренные службы. Теперь все обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям.

