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23.08.2020 14:49
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Палящее солнце и горячительные напитки загнали молодого петербуржца в Финский залив. На берег он не вернулся

Несмотря на то, что купальный сезон уже подошёл к концу, жаркая погода всё ещё толкает петербуржцев в объятия прохладных волн. Выбраться из них удаётся не всем.

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне спасатели достали из Финского залива тело молодого мужчины. Он вместе с друзьями отдыхал на пляже «Ласковый» в посёлке Солнечное. С собой у компании был алкоголь. Аномально палящее августовское солнце и горячительные напитки загнали выпившего в воду.

В последний раз погибшего видела его юная приятельница, с которой он отправился купаться. По её словам, некоторое время она наблюдала его плывущим рядом, а затем внезапно потеряла из виду. О случившемся девушка сообщила в экстренные службы. Теперь все обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Иван Кадачигов
Захотел перед своей юной пассией блеснуть кролем или баттерфляем, и вот его уже нет с нами. Вывод, бухайте только со своими сверстниками, а все остальное можно и с молодыми. Если бабки есть.
Avs7153
Он утонул.
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