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22.08.2020 14:55
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Кофеин и алкоголь, синтетических ядов нет. Минздрав Омской области отчитался об анализах Алексея Навального

Минздрав Омской области, откуда в Германию увезли на лечение оппозиционного политика Алексея Навального, рассказал о результатах взятых анализов. Ядов не нашли.

«Одной из версии состояния пациента было отравление неопознанным токсином. Поэтому незамедлительно были взяты анализы на наличие токсических веществ в организме, - говорится в сообщении минздрава от 22 августа. - Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)».

Кроме того, в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального, по словам минздрава, обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат. Это вещество не обладает токсичным действием и используется в промышленной химии при производстве полимеров; оно не найдено в биоматериалах пациента.

Напомним, Алексей Навальный поступил в омскую больницу утром 20 августа с подозрением на отравление, его пришлось вводить в искусственную кому. Однако врачи отрицали версию с отравлением и в качестве рабочей версии назвали «нарушение обмена веществ».

Утром 22 августа Навального транспортировали в Берлин, где поместили в клинику Charite. Ее пресс-секретарь сообщили «Фонтанке», что диагноз и дальнейшее лечение прокомментируют после прохождения обследований и консультаций с семьей.

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Комментарии (4)

Гусь Хрустальный
Кто бы сомневался.. Очевидно ельцин алкоголик его кумир..
Nafanka
диагноз и дальнейшее лечение прокомментируют после прохождения обследований и консультаций с семьей
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Значит, будет после КОНСУЛЬТАЦИЙ с "семьёй", что то типа "хайли-лайкли"... "семья" (Большая Европейская Семья, сокращённо - БЕС), поди, и так всё знает, просто под благовидным предлогом надо было вывезти за границу... а что ТАМ будет БЕСа, конечно, не волнует... предсказуемо...
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