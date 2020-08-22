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22.08.2020 12:39
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Российский боец Вадим Немков отправил в больницу американца Райана Бейдера и стал чемпионом Bellator

Российский боец Вадим Немков нокаутировал Райана Бейдера из США в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Американский боец отправился в больницу.

«Райан отправился в больницу. Но он в порядке, серьезных травм нет», — сказали 22 августа в промоушене ТАСС.

Бой прошел в Анкасвилле (США, штат Коннектикут). Во втором раунде Немков смог повалить американца и провести по нему серию ударов, после чего рефери остановил поединок.

Вадим Немков стал пятым российским чемпионом Bellator в истории этой организации и первым — в категории до 93 кг. В активе 28-летнего россиянина 12 побед и два поражения в смешанных единоборствах. На счету 37-летнего Бейдера 27 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Бейдер также известен тем, что в январе 2019 года нокаутом в первом раунде победил Федора Емельяненко.

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