Су-30СМ перехватил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

Истребитель Су-30СМ дежурных сил Южного военного округа перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США., передает Национальный центр управления обороной 21 августа.



«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.



После разворота самолета-разведчика ВВС США российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что граница нарушена не была.

