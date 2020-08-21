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21.08.2020 23:10
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Су-30СМ перехватил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

Истребитель Су-30СМ дежурных сил Южного военного округа перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США., передает Национальный центр управления обороной 21 августа.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

После разворота самолета-разведчика ВВС США российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что граница нарушена не была.

Также отмечается, что весь полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Комментарии (1)

Brit
Почему-то об этой новости не сообщило ни одно мировое агентство.
А был ли мальчик?
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