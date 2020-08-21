«Пусть сразу казнят Ефремова тогда». Адвокат актера заподозрил судью в заинтересованности и заявил ей отвод

На девятом по счету заседании планировалось заслушать показания свидетеля по фамилии Гаев, говорить он должен был из Анапы по видео-конференц-связи. Однако к назначенному времени его перед монитором не оказалось. На вопрос судьи о том, почему свидетель стороны защиты не смог выйти на связь, адвокат Эльман Пашаев сообщил суду, что об участии в процессе именно сегодня Гаев узнал в десять утра от секретаря суда, а находится он за пару сотен километров от Анапы. Пашаев просил допросить его завтра, но судья упорно не понимала, в чем проблема.

«Почему обвинению и представителям потерпевших оказывается содействие? Почему их всегда предупреждают заранее? Мы в суд пришли искать правду! Ефремов не боится тюрьмы!» — вошел в раж адвокат. Дошло до того, что судья, по мнению Пашаева, заинтересована в исходе дела, не дает Ефремову обращаться к врачам, снимает вопросы адвоката к свидетелям и предоставляет потерпевшим и обвинению приоритет по делу. Он заявил ей отвод. «Ефремов просит меня казнить его без справедливого суда. Вы дестабилизируете ситуацию в стране этим приговором! Наши враги только ищут повода для этого! Как объяснить это людям?» — вопрошал защитник.



«Я хотел бы извиниться, что я не сдерживался 2 раза. Когда были два слабых: эксперт Фиалко и Кобец. Жена и Никита Высоцкий были сильными, а когда пришли слабые, чудаковатые — над ними изгалялись. Извините меня!» — вступил в разговор сам Ефремов и поддержал отвод под предлогом того, что «они же мои адвокаты, значит доводы хорошие».



Гособвинитель и адвокаты потерпевших отвод не поддержали. Абрамова отошла на несколько минут, после чего сообщила, что продолжит рассматривать дело.

