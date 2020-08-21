«Пусть сразу казнят Ефремова тогда». Адвокат актера заподозрил судью в заинтересованности и заявил ей отвод
На судебном заседании по делу Михаила Ефремова 21 августа сорвался допрос свидетеля, что вызвало бурную реакцию со стороны защитников обвиняемого. Закончилось отводом судье Абрамовой.
На девятом по счету заседании планировалось заслушать показания свидетеля по фамилии Гаев, говорить он должен был из Анапы по видео-конференц-связи. Однако к назначенному времени его перед монитором не оказалось. На вопрос судьи о том, почему свидетель стороны защиты не смог выйти на связь, адвокат Эльман Пашаев сообщил суду, что об участии в процессе именно сегодня Гаев узнал в десять утра от секретаря суда, а находится он за пару сотен километров от Анапы. Пашаев просил допросить его завтра, но судья упорно не понимала, в чем проблема.
«Почему обвинению и представителям потерпевших оказывается содействие? Почему их всегда предупреждают заранее? Мы в суд пришли искать правду! Ефремов не боится тюрьмы!» — вошел в раж адвокат. Дошло до того, что судья, по мнению Пашаева, заинтересована в исходе дела, не дает Ефремову обращаться к врачам, снимает вопросы адвоката к свидетелям и предоставляет потерпевшим и обвинению приоритет по делу. Он заявил ей отвод. «Ефремов просит меня казнить его без справедливого суда. Вы дестабилизируете ситуацию в стране этим приговором! Наши враги только ищут повода для этого! Как объяснить это людям?» — вопрошал защитник.
«Я хотел бы извиниться, что я не сдерживался 2 раза. Когда были два слабых: эксперт Фиалко и Кобец. Жена и Никита Высоцкий были сильными, а когда пришли слабые, чудаковатые — над ними изгалялись. Извините меня!» — вступил в разговор сам Ефремов и поддержал отвод под предлогом того, что «они же мои адвокаты, значит доводы хорошие».
Гособвинитель и адвокаты потерпевших отвод не поддержали. Абрамова отошла на несколько минут, после чего сообщила, что продолжит рассматривать дело.
На последних заседаниях сторона защиты приглашала двух свидетелей — «автомобильного эксперта» Юрия Фиалко, который вещал об энергетических дырах, и якобы очевидца с места аварии, который видел Ефремова на пассажирском кресле. Александр Кобец оказался слеп на один глаз, а в момент ДТП в нем, по собственному признанию, было полтора литра «Балтики 9».
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян. Родственники Захарова заявили иски о компенсации морального вреда на 6,5 миллиона (старший сын от первого брака) и один рубль (жена, второй сын и брат).